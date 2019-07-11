Трудовой кодекс: время перемен

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня в Вороновском районе прием граждан и встречу с коллективом центральной районной больницы провела член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Романия Романовна Скоморошко. Важным пунктом беседы с медиками района стало обсуждение изменений в трудовом законодательстве.

Главным разработчиком изменений выступило Министерство труда и социальной защиты. Когда проект анонсировался, было заявлено, что это необходимо для «усиления гибкости трудовых отношений», «закрепления социально-трудовых гарантий работников» и «приближения законодательства к современным тенденциям». Каким образом все это нашло отражение в законопроекте?

— Продолжается работа над корректировкой Трудового кодекса. Первое чтение законопроекта об изменении законов по вопросам трудовых отношений состоялось год назад. Второе чтение состоялось недавно в Палате представителей, — рассказала сенатор. — Документ определит новые подходы к труду, взаимоотношениям нанимателей и работников, подстроит законодательство под реалии сегодняшнего дня по иным позициям. Сложно пройтись детально по всем нормам такого комплексного документа в формате одной беседы, остановлюсь на некоторых его пунктах.

Так, предусмотрено регулирование порядка временного перевода с согласия работника на другую работу, в том числе к другому нанимателю. Упорядочены случаи заключения срочных трудовых договоров, а также категории работников, с которыми он заключался.







Увеличено выходное пособие до одной среднемесячной заработной платы (было не менее двухнедельного среднего заработка) при увольнении работника по причине установления неполного рабочего времени менее половины нормальной продолжительности рабочего времени. Предусмотрена возможность работать по совместительству полный рабочий день или смену в период трудового отпуска.

Новацией законопроекта, безусловно, является включение в Трудовой кодекс новой главы, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении дистанционной работы. Развитие информационных технологий позволило применение данной формы трудовых отношений. Она удобна для обеих сторон трудовых отношений. Нанимателю не нужно оборудовать для работника рабочее место, а работник сможет выполнять поручаемую ему работу в любом месте, где будет удобна ему.

Также закреплены дополнительные социально-трудовые гарантии. К примеру, предоставление отцам по их желанию отпуска без сохранения заработной платы (до 14 календарных дней) при рождении в семье ребенка. Снят запрет на направление в служебную командировку женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.







При доработке законопроекта ко второму чтению откорректированы нормы, регулирующие вопросы продления (заключения) контрактов. С целью обеспечения трудовых гарантий работников, законопроект предусматривает, что продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с работником, не допускающим нарушений исполнительской и трудовой дисциплины, будет осуществляться до истечения максимального срока его действия, а новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. На меньшие сроки будут продлеваться и заключаться новые контракты только с письменного согласия работника.

Сохранен в Трудовом кодексе месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда, т.к. семидневный срок предупреждения об изменении существенных условий труда является явно недостаточным для того, чтобы работник мог оспорить решение нанимателя (минимальный срок для рассмотрения трудового спора комиссий по трудовым спорам установлен продолжительностью десять дней) либо найти новую работу.







Кроме того, предлагается закрепить в Трудовом кодексе нормы, предусматривающие, что материальная ответственность работников, работающих по контракту, наступает в тех же случаях и при тех же условиях, что и у работников, с которыми заключены трудовые договоры, т.е. только за умышленное причинение имущественного вреда.

После завершения встречи в аудитории остались желающие задать вопросы конфиденциально.

Галина ШЛЕМПО.

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