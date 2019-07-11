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Вести Вороновщины

12.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вести Вороновщины

Бастуны. Исторический час

5 июля школьники, работники местных библиотеки и центра культуры побывали в гостях у жителей отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов д. Бастуны. Здесь прошел исторический час «Іх імёны ў гісторыі вёскі», посвященный Дню Независимости и 75-летию  освобождения Беларуси. Дети рассказали проживающим в отделении об истории освобождения Бастун в 1944 году, вспомнили  поименно ветеранов войны из деревни, почтили их память Минутой молчания. Школьники также читали стихи, пели. А  «Катюшу», «В землянке», «Синий платочек» исполняли вместе с благодарными зрителями. Особые слова признательности прозвучали в адрес ветерана Великой Отечественной войны Веры Филипповны Тимофеевой. Поздравления и цветы по случаю 75-го дня рождения принимала Гелена Станиславовна Есько.

Из колледжав трудовые коллективы

В нынешнем году более шестидесяти юношей и девушек стали выпускниками Вороновского колледжа. Молодые люди освоили специальности продавца-швеи, техника-электрика, электромонтера-водителя. Трое выпускников учреждения получили дипломы с отличием. Новое кадровое пополнение прибудет практически во все сельхозорганизации Вороновского района, распределены ребята и в Лидский, Новогрудский, Гродненский районы. Для девушек первыми рабочими местами станут швейные цеха предприятий по пошиву белья и верхней одежды «Веранова» и «БелКредо», магазины сети «Евроопт», «Алми», «Белмаркет», «Март Iн Фуд».

Лондонские старты Ирины

6 июля в Лондоне прошли соревнования на Кубок Европы в беге на 10 000 метров. В составе женской сборной команды Беларуси в них приняла участие представительница нашего района Ирина Сомова. С обновленным личным достижением  — 33 минуты 22,19 секунды — она поднялась на 6-ю строчку итогового протокола и принесла зачетные очки в командный результат. В зачете Кубка Европы белоруски стали пятыми.

Привезли два призовых места


Вести Вороновщины

С 4 по 6 июля в д. Немново проходил областной молодежный туристический слет. В нем приняли участие 14 команд. Новинкой трехдневной соревновательной программы в этом году стал интеллектуальный турнир на тему 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Года малой родины. Команда Вороновского района не вошла в число призеров, но успешно выступила в двух видах состязаний. Стала победительницей соревнований по волейболу, заняла 2-е место в перетягивании каната.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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Бастуны. Исторический час 5 июля школьники, работники местных библиотеки и центра культуры побывали в гостях у жителей отделения круглосуточного пребывания для...
 
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