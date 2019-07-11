Вести Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета





Бастуны. Исторический час

5 июля школьники, работники местных библиотеки и центра культуры побывали в гостях у жителей отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов д. Бастуны. Здесь прошел исторический час «Іх імёны ў гісторыі вёскі», посвященный Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси. Дети рассказали проживающим в отделении об истории освобождения Бастун в 1944 году, вспомнили поименно ветеранов войны из деревни, почтили их память Минутой молчания. Школьники также читали стихи, пели. А «Катюшу», «В землянке», «Синий платочек» исполняли вместе с благодарными зрителями. Особые слова признательности прозвучали в адрес ветерана Великой Отечественной войны Веры Филипповны Тимофеевой. Поздравления и цветы по случаю 75-го дня рождения принимала Гелена Станиславовна Есько.

Из колледжа — в трудовые коллективы

В нынешнем году более шестидесяти юношей и девушек стали выпускниками Вороновского колледжа. Молодые люди освоили специальности продавца-швеи, техника-электрика, электромонтера-водителя. Трое выпускников учреждения получили дипломы с отличием. Новое кадровое пополнение прибудет практически во все сельхозорганизации Вороновского района, распределены ребята и в Лидский, Новогрудский, Гродненский районы. Для девушек первыми рабочими местами станут швейные цеха предприятий по пошиву белья и верхней одежды «Веранова» и «БелКредо», магазины сети «Евроопт», «Алми», «Белмаркет», «Март Iн Фуд».

Лондонские старты Ирины

6 июля в Лондоне прошли соревнования на Кубок Европы в беге на 10 000 метров. В составе женской сборной команды Беларуси в них приняла участие представительница нашего района Ирина Сомова. С обновленным личным достижением — 33 минуты 22,19 секунды — она поднялась на 6-ю строчку итогового протокола и принесла зачетные очки в командный результат. В зачете Кубка Европы белоруски стали пятыми.

Привезли два призовых места







С 4 по 6 июля в д. Немново проходил областной молодежный туристический слет. В нем приняли участие 14 команд. Новинкой трехдневной соревновательной программы в этом году стал интеллектуальный турнир на тему 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Года малой родины. Команда Вороновского района не вошла в число призеров, но успешно выступила в двух видах состязаний. Стала победительницей соревнований по волейболу, заняла 2-е место в перетягивании каната.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.