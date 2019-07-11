ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Мезин вернулся в минское «Динамо». За физподготовку будет отвечать француз

12.07.2019 20:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В тренерский штаб минского «Динамо» помимо главного тренера Крэйга Вудкрофта и его ассистента Михаила Грабовского вошли Павел Перепехин, Андрей Мезин, Александр Журик и специалист по физподготовке Адриан Вальво.


Андрей Мезин (1974) — четырежды лучший хоккеист Беларуси! Легендарный голкипер выступал в том числе за «Динамо» в 2009−12 годах, а в 2016−17-м уже входил в тренерский штаб клуба, ассистируя Крэйгу Вудкрофту. В 2009-м помог команде выиграть Кубок Шпенглера и попал в символическую сборную турнира. В двух предыдущих сезонах Андрей работал в штабе «националки», а также трудился в челябинском «Тракторе».

Павел Перепехин (1978) в свое время начинал тренерскую карьеру в фарм-клубе минского «Динамо», когда «зубры» выступали в чемпионате Беларуси. А во втором КХЛовском сезоне некоторое время проработал в основной команде. Затем в биографии наставника были бобруйский «Шинник», солигорский «Шахтер» и столичная «Юность». Также он регулярно трудился с юношескими и молодежными сборными Беларуси и зарекомендовал себя одним из лучших специалистов по работе с подрастающим поколением. Под его началом двадцатилетки в 2014 году впервые за восемь лет вернулись в элиту. А восемнадцатилетки в 2018-м вышли в плей-офф сильнейшего дивизиона.

Адриан Вальво (1978) — французский специалист по физподготовке, который на протяжении шести сезонов работал в штабе швейцарской «Лозанны» и в этом году помог хоккеистам добраться до бронзовых наград NLA. Также Вальво долго занимался физподготовкой национальной сборной Франции. Уроженец Гренобля будет плотно сотрудничать с минским «Динамо» на протяжении трех месяцев, после чего в ходе сезона продолжит регулярно приезжать в Беларусь и следить за физическим состоянием игроков.

Александр Журик (1975) — известный в прошлом белорусский защитник, который трудился с Вудкрофтом в штабе нашей национальной сборной на чемпионате мира-2015 в Остраве. После этого он работал в системе московского «Динамо» — в командах ВХЛ и МХЛ. С декабря 2017-го возглавлял МХЛовскую дружину.

Тренерские назначения прокомментировал генеральный директор клуба Дмитрий Басков:


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы рады представить специалистов, которые будут помогать Крэйгу и Михаилу. Это высококвалифицированные наставники, каждый из них уже зарекомендовал себя в профессии. Павел Викторович много лет провел, работая с командами института сборных Беларуси, он отлично знает возможности всех отечественных игроков нового поколения, на которых мы во многом собираемся сделать ставку. Андрей Анатольевич уже помогал Вудкрофту в самом успешном для нашего клуба сезоне, и с тех пор он как тренер еще больше добавил в опыте и квалификации. Важно, что в «Тракторе» Мезин не просто занимался вратарями, а выполнял широкий объем работ ассистента главного тренера. Что касается Адриана, то это тоже прекрасный специалист в своей области. Мы понимаем важность этапа подготовки к сезону, в который сейчас входит команда, и значение на этом этапе тренера по физподготовке. Вальво обладает фундаментальной компетенцией. Подобного профессионала, к сожалению, сложно найти в нашей стране. Немаловажно и то, что его хорошо знает Крэйг — им будет комфортно работать вместе. Также на предсезонке тренерскому штабу поможет Александр Александрович Журик. Дальнейшие перспективы этого специалиста в «Динамо» зависят от того, как они сработаются с Крэйгом и Михаилом. В целом, думаю, мы получили очень сбалансированный штаб разноплановых специалистов, отлично дополняющих друг друга.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тренерский штаб минского «Динамо» помимо главного тренера Крэйга Вудкрофта и его ассистента Михаила Грабовского вошли Павел Перепехин, Андрей Мезин, Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Литве заблокировали российский пропагандистский сайт Sputnik
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика