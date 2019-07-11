Андрей Мезин вернулся в минское «Динамо». За физподготовку будет отвечать француз

Источник материала: Tut.by

В тренерский штаб минского «Динамо» помимо главного тренера Крэйга Вудкрофта и его ассистента Михаила Грабовского вошли Павел Перепехин, Андрей Мезин, Александр Журик и специалист по физподготовке Адриан Вальво.





Андрей Мезин (1974) — четырежды лучший хоккеист Беларуси! Легендарный голкипер выступал в том числе за «Динамо» в 2009−12 годах, а в 2016−17-м уже входил в тренерский штаб клуба, ассистируя Крэйгу Вудкрофту. В 2009-м помог команде выиграть Кубок Шпенглера и попал в символическую сборную турнира. В двух предыдущих сезонах Андрей работал в штабе «националки», а также трудился в челябинском «Тракторе».

Павел Перепехин (1978) в свое время начинал тренерскую карьеру в фарм-клубе минского «Динамо», когда «зубры» выступали в чемпионате Беларуси. А во втором КХЛовском сезоне некоторое время проработал в основной команде. Затем в биографии наставника были бобруйский «Шинник», солигорский «Шахтер» и столичная «Юность». Также он регулярно трудился с юношескими и молодежными сборными Беларуси и зарекомендовал себя одним из лучших специалистов по работе с подрастающим поколением. Под его началом двадцатилетки в 2014 году впервые за восемь лет вернулись в элиту. А восемнадцатилетки в 2018-м вышли в плей-офф сильнейшего дивизиона.

Адриан Вальво (1978) — французский специалист по физподготовке, который на протяжении шести сезонов работал в штабе швейцарской «Лозанны» и в этом году помог хоккеистам добраться до бронзовых наград NLA. Также Вальво долго занимался физподготовкой национальной сборной Франции. Уроженец Гренобля будет плотно сотрудничать с минским «Динамо» на протяжении трех месяцев, после чего в ходе сезона продолжит регулярно приезжать в Беларусь и следить за физическим состоянием игроков.

Александр Журик (1975) — известный в прошлом белорусский защитник, который трудился с Вудкрофтом в штабе нашей национальной сборной на чемпионате мира-2015 в Остраве. После этого он работал в системе московского «Динамо» — в командах ВХЛ и МХЛ. С декабря 2017-го возглавлял МХЛовскую дружину.

Тренерские назначения прокомментировал генеральный директор клуба Дмитрий Басков:



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы рады представить специалистов, которые будут помогать Крэйгу и Михаилу. Это высококвалифицированные наставники, каждый из них уже зарекомендовал себя в профессии. Павел Викторович много лет провел, работая с командами института сборных Беларуси, он отлично знает возможности всех отечественных игроков нового поколения, на которых мы во многом собираемся сделать ставку. Андрей Анатольевич уже помогал Вудкрофту в самом успешном для нашего клуба сезоне, и с тех пор он как тренер еще больше добавил в опыте и квалификации. Важно, что в «Тракторе» Мезин не просто занимался вратарями, а выполнял широкий объем работ ассистента главного тренера. Что касается Адриана, то это тоже прекрасный специалист в своей области. Мы понимаем важность этапа подготовки к сезону, в который сейчас входит команда, и значение на этом этапе тренера по физподготовке. Вальво обладает фундаментальной компетенцией. Подобного профессионала, к сожалению, сложно найти в нашей стране. Немаловажно и то, что его хорошо знает Крэйг — им будет комфортно работать вместе. Также на предсезонке тренерскому штабу поможет Александр Александрович Журик. Дальнейшие перспективы этого специалиста в «Динамо» зависят от того, как они сработаются с Крэйгом и Михаилом. В целом, думаю, мы получили очень сбалансированный штаб разноплановых специалистов, отлично дополняющих друг друга.