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Пограничники применили оружие при задержании нарушителя из Казахстана

12.07.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

11 июля на участке заставы «Знаменка» Брестской пограничной группы сработал сигнализационный комплекс. Военнослужащие, прибывшие к месту сработки, обнаружили три дорожки следов в сторону Польши.

Пограничники применили оружие при задержании нарушителя из Казахстана

В результате поисковых мероприятий были задержаны три гражданина Ирака. Багаж «путешественников» включал в себя мобильные телефоны, сменную одежду и деньги в разных валютах.

Вечером, уже в Бресте, по оперативной информации за нарушение правил пребывания был задержан гражданин Алжира. В его документе не оказалось белорусской визы. Мужчина также не смог дать внятных ответов относительно цели своего нахождения в приграничном городе.

А ночью в Брестском районе было предотвращено нарушение границы.

Неизвестный, как выяснилось позднее – гражданин Казахстана, перебрался через сигнализационный комплекс и направился в сторону границы. Пограничный наряд, который прибыл по сработке, обнаружил мужчину и потребовал остановиться. Вместо того, чтобы подчиниться, он попытался скрыться. В результате пограничникам пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, после чего нарушитель отказался от своих незаконных намерений.

Несмотря на то, что правонарушители не раскрывали своих истинных планов, так или иначе, их цель очевидна – незаконное пересечение границы и поиск лучшей жизни в странах Евросоюза.

В отношении граждан Турции начат административный процесс за нарушение погранрежима. Гражданин Алжира привлечен к ответственности за нарушение правил пребывания, а граждане Ирака и Казахстана – еще и за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, гражданин Казахстана будет привлечен к ответственности за невыполнение законных требований должностного лица.

Задержанным грозят крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.

 
Теги: Брест
 
 
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  11 июля на участке заставы «Знаменка» Брестской пограничной группы сработал сигнализационный комплекс. Военнослужащие, прибывшие к месту сработки, обнаружили...
 
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