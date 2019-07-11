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Минское «Динамо» пригласило на просмотр Кульбакова. К сезону готовятся 6 вратарей
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» объявило о заключении просмотровых контрактов с вратарем Иваном Кульбаковым и защитником Егором Ивановым.
Голкипер
Он стал шестым вратарем, готовящимся с командой к сезону. Помимо Кульбакова, это Юнас Энрот, Никита Толопило, Александр Осипков, Михаил Карнаухов и Дмитрий Мильчаков.
Защитник Егор Иванов (1996) — уроженец Могилева. В его биографии также есть североамериканский отрезок, однако большую часть карьеры Егор провел в белорусской экстралиге, защищая цвета команды U20, «Гомеля», родного «Могилева» и «Юности». Прошлую «регулярку» он начинал у Михаила Захарова, но затем вернулся в «Гомель». Сыграл в 43 матчах и набрал 4 (1+3) очка.
Таким образом, на просмотре в клубе уже 14 человек: вратари Дмитрий Мильчаков и Иван Кульбаков, защитники Дмитрий Дерябин, Роман Дюков и Роман Достанко, нападающие Николай Сытый, Игорь Мартынов, Андрей Павленко, Виктор Масилевич, Вячеслав Грецкий, Максим Парфеевец, Андрей Степанов, Артем Волков и Александр Матерухин.
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Минское «Динамо» объявило о заключении просмотровых контрактов с вратарем Иваном Кульбаковым и защитником Егором Ивановым.
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