Минское «Динамо» пригласило на просмотр Кульбакова. К сезону готовятся 6 вратарей

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о заключении просмотровых контрактов с вратарем Иваном Кульбаковым и защитником Егором Ивановым.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Голкипер Иван Кульбаков (1996) — уроженец Гомеля. Карьеру он начинал в родном клубе. Выступая за «Гомель-2», участвовал в юношеском (U18) чемпионате мира в дивизионе 1. А в 19 лет попал в команду U20 и съездил на молодежный форум в элите, где здорово себя проявил и попал на карандаш к заокеанским скаутам. Вскоре Иван отправился в Северную Америку и провел удачный год в «Янгстауне» (USHL): пропускал меньше двух шайб в среднем за матч (1,93) и отразил 91,9% бросков. Это позволило заключить контракт с ахаэловским «Кливлендом», правда, Кульбаков чаще играл рангом ниже — в ECHL за «Куод-Сити». А вот в прошлом сезоне, перебравшись в «Ютику», он уже куда больше появлялся на льду во второй по силе заокеанской лиге: 25 поединков, 89,3% отраженных бросков. Еще 16 встреч на счету Ивана в ECHL за «Каламазу» (91,9%). Весной 2018-го Кульбаков привлекался в национальную сборную и даже провел два матча на чемпионате мира.

Он стал шестым вратарем, готовящимся с командой к сезону. Помимо Кульбакова, это Юнас Энрот, Никита Толопило, Александр Осипков, Михаил Карнаухов и Дмитрий Мильчаков.

Защитник Егор Иванов (1996) — уроженец Могилева. В его биографии также есть североамериканский отрезок, однако большую часть карьеры Егор провел в белорусской экстралиге, защищая цвета команды U20, «Гомеля», родного «Могилева» и «Юности». Прошлую «регулярку» он начинал у Михаила Захарова, но затем вернулся в «Гомель». Сыграл в 43 матчах и набрал 4 (1+3) очка.

Таким образом, на просмотре в клубе уже 14 человек: вратари Дмитрий Мильчаков и Иван Кульбаков, защитники Дмитрий Дерябин, Роман Дюков и Роман Достанко, нападающие Николай Сытый, Игорь Мартынов, Андрей Павленко, Виктор Масилевич, Вячеслав Грецкий, Максим Парфеевец, Андрей Степанов, Артем Волков и Александр Матерухин.