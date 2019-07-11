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Мужчина оставил коробку с котятами на три дня в камере хранения магазина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нам стало известно о поразительном случае в одном из минских магазинов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Три дня назад неизвестный оставил на камере хранения коробку с четырьмя котятами и ушел. Только сегодня их обнаружили сотрудники магазина.
Ольга Федорович:
Сейчас животные в безопасности, для них нашли временный приют. О мотивах поступка мужчины остается только догадываться.
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Новости Беларуси. Нам стало известно о поразительном случае в одном из минских магазинов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Три дня назад...
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