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Утята, спасённые из ливнёвки в Минске, вернулись к маме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске из ливневой канализации достали утят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Утром 12 июля в отдел МЧС поступил звонок от прохожих, что несколько малышей провалились в люк дождевой канализации и выбраться не могут. Спасатели достали семерых утят из ливневки и собрали в оградительные конусы. Затем их отпустили на волю, к маме.
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Новости Беларуси. В Минске из ливневой канализации достали утят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Утром 12 июля в отдел МЧС поступил звонок от...
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