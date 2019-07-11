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Утята, спасённые из ливнёвки в Минске, вернулись к маме

12.07.2019 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске из ливневой канализации достали утят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Утята, спасённые из ливнёвки в Минске, вернулись к маме

Утром 12 июля в отдел МЧС поступил звонок от прохожих, что несколько малышей провалились в люк дождевой канализации и выбраться не могут. Спасатели достали семерых утят из ливневки и собрали в оградительные конусы. Затем их отпустили на волю, к маме.

Сотрудники МЧС помогли семерым утятам выбраться из ливнёвки

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске из ливневой канализации достали утят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Утром 12 июля в отдел МЧС поступил звонок от...
 
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