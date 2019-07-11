Утята, спасённые из ливнёвки в Минске, вернулись к маме

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске из ливневой канализации достали утят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Утром 12 июля в отдел МЧС поступил звонок от прохожих, что несколько малышей провалились в люк дождевой канализации и выбраться не могут. Спасатели достали семерых утят из ливневки и собрали в оградительные конусы. Затем их отпустили на волю, к маме.