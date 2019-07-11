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Турецкая компания инвестирует в строительство крупнейшего в Беларуси ветропарка

12.07.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Турецкая компания инвестирует в строительство ветропарка под Витебском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам электронных торгов по продаже прединвестиционного актива лот реализовали за 155 тысяч рублей. Построят парк в Лиозненском районе Витебской области.

Таким образом, впервые в Беларуси через публичные торги был привлечен потенциальный инвестор для создания ветроэнергетических мощностей. Объем инвестиций в реализацию проекта – 50 миллионов долларов.

Развитие ветроэнергетики – одно из основных направлений обеспечения энергетической безопасности страны. По прогнозам, к 2035 году энергией ветра будет вырабатываться до 9 % всей электроэнергии, производимой в Беларуси.

Больше новостей экономики за 12 июля здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Турецкая компания инвестирует в строительство ветропарка под Витебском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам электронных...
 
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