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В Беларуси хотят запретить пластиковую посуду в кафе и столовых

12.07.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Весь мир борется с переизбытком пластика. Беларусь тоже проявляет разного рода инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране действует директива № 7, в которой говорится о поэтапном снижении количества полиэтиленовой упаковки и замещении ее безопасной, в том числе из стекла и бумаги. Министерство антимонопольного регулирования и торговли инициирует запрет на использование пластиковой посуды в общепите, для чего запросило у профильных ведомств аргументировать ее наличие в кафе и столовых. МАРТ просит госорганы и бизнес-союзы до 25 июля обозначить свою позицию по данному вопросу. Озвучить объемы пластика, который идет в утиль, и объяснить, почему не используется столовая посуда.

Больше новостей экономики за 12 июля здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Весь мир борется с переизбытком пластика. Беларусь тоже проявляет разного рода инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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