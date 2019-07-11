Безсмертный будет представлен Зеленскому и 17 июля примет участие в работе ТКГ в Минске

Источник материала: Интерфакс

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный будет представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому и уже 17 июля примет участие в заседании ТКГ в Минске.

"Так как мне сообщили, то на днях меня должны представить президенту и 16-го я должен отбыть для работы в Минске. Заседание 17-го", - сказал Безсмертный в интервью "Радио НВ" в пятницу.

При этом он отметил, что о своем назначении узнал из СМИ.

Как сообщалось, 9 июля президент Зеленский уполномочил Безсмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ вместо Александра Моцика.