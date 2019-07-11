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Министр труда США подал в отставку из-за скандала вокруг миллиардера Эпштейна

12.07.2019 19:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что министр труда Александр Акоста подал в отставку в связи с последствиями скандала вокруг попавшего по суд финансиста Джеффри Эпштейна.

"Алекс был прекрасным министром труда, и его работа действительно ценится. Исполнять обязанности министра труда будет Патрик Пизелла, до сих пор работавший заместителем министра", - написал Трамп в твиттере.

По словам Трампа, Акоста объяснил, что чувствовал постоянное давление СМИ в связи со скандалом и счел невозможным продолжать работу в таких условиях.

Акоста, в прошлом работавший федеральным прокурором, в 2007 году курировал дело, в рамках которого миллиардер Эпштейн обвинялся в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В 2008 году Акоста согласился на предложение стороны защиты о сделке Эпштейна с правосудием. В итоге обвиняемый избежал федеральных обвинений и отсидел 13 месяцев в тюрьме. Такое мягкое наказание вызвало недовольство общественности и СМИ.

Данная история вновь стала актуальной ранее в июле, когда против Эпштейна были выдвинуты новые обвинения федеральными прокурорами в Нью-Йорке.

8 июля Эпштейн не признал себя виновным в федеральном суде Манхэттена. В обвинительном заключении утверждается, что он "сексуально эксплуатировал и подверг насилию десятки несовершеннолетних девушек".

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что министр труда Александр Акоста подал в отставку в связи с последствиями скандала вокруг попавшего по суд...
 
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