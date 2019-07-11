Минское «Динамо» продлило контракты с тремя белорусскими хоккеистами

Источник материала: Tut.by

Защитник Дмитрий Знахаренко и нападающий Илья Литвинов, Иван Дроздов подписали двухсторонние контракты с минским «Динамо».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для 25-летнего Дмитрия Знахаренко следующий сезон станет уже пятым в КХЛ. Суммарно на его счету 146 матчей. В «регулярке"-2018/19 он сыграл в 48 поединках и отметился тремя ассистами при показателе полезности 0. После этого был командирован в «Юность», с которой стал чемпионом Беларуси: в 8 встречах плей-офф набрал 3 (1+2) очка при +2.

21-летний Илья Литвинов и 19-летний Иван Дроздов в прошлом году дебютировали в КХЛ, причем и тому, и другому уже удалось отметиться набранными баллами. У Ильи за сезон — 1+1, а вот Иван заработал сразу 8 (1+7) очков.