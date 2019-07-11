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Упс! США не поддержали инициативу Зеленского. Госдеп против изменения форматов переговоров по Украине

12.07.2019 21:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации в Украине.



 Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

«Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию «Минска»», — заверила представитель внешнеполитического ведомства США. По ее мнению, «Украина выполняет свои обязательства в рамках «Минска» максимально возможным образом». «России необходимо делать то же самое», — считает американский дипломат. «Однако, — подчеркнула она, — изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации «Минска». Этим препятствием является «отсутствие у России политической воли», отметила сотрудник Госдепартамента США.

Зеленский 8 июля на странице Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции. По его словам, «нужно обсудить, чей Крым и кого там нет на Донбассе». Как выразился Зеленский, «компанию для разговора» он предлагает в лице президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
 
Теги: Минск
 
 
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Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации в Украине.
 
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