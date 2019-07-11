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И так бывает: ставший прозрачным в общественном бассейне купальник опозорил владелицу

12.07.2019 20:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белый купальник британки стал полностью прозрачным после того, как она искупалась в общественном бассейне. Об этом сообщает The Sun.


25-летняя Эмили Шарлтон-Смит из Стратфорда-на-Эйвоне заказала бикини в онлайн-магазине PrettyLittleThing перед отдыхом в Испании. Когда девушка вылезла из бассейна, она с ужасом поняла, что ее купальник полностью просвечивает, и другие отдыхающие видят ее обнаженное тело.

Возмущенная некачественной вещью Шарлтон-Смит написала жалобу производителю и потребовала возместить ей потраченные средства. Однако ответ представителей компании удивил британку: они заявили, что купальник предназначен исключительно для отдыха у бассейна и в нем нельзя купаться. Несмотря на то, что на сайте бренда такой информации нет, PrettyLittleThing отказали девушке в возврате средств, поскольку она уже надевала бикини. Кроме того, собеседник попросил британку прислать видео, на котором она демонстрирует, как просвечивает купальник на ее теле.

«Я даже не уверена, что из этого хуже: просьба сотрудника PrettyLittleThing прислать видео с прозрачным купальником или их клиентская служба, утверждающая, что в их купальнике нельзя купаться», — язвила позже девушка в соцсетях.


В июле новый полностью прозрачный купальник дизайнера Адрианы Дегреас, который она создала совместно с американским брендом Cult Gaia, смутил покупателей. На сайте компании его верхняя часть описывается как «топ без бретелек из тюля с черепаховыми акриловыми деталями». Поклонники марки неоднозначно восприняли откровенный дизайн. Некоторые из них усомнились, что в таком купальнике вообще возможно купаться.
 
 
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Белый купальник британки стал полностью прозрачным после того, как она искупалась в общественном бассейне. Об этом сообщает The Sun.
 
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