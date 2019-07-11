Козак назвал справедливыми требования Беларуси повысить тариф на прокачку нефти

Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.





По его словам, Россия готова рассмотреть вопрос о постепенном выравнивании тарифов в России и Беларуси для "Транснефти" и уже подготовила компромиссный вариант.









"Требования по повышению тарифа на транзит нефти через Беларусь справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной (на 21,7%). Не до такой степени, речь идет о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем на Украине и в Европе", - сказал он.





Козак отметил, что намерен в субботу обсудить с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко тариф на прокачку нефти. По его словам, минимально он вырастет до уровня действующего на территории России, но уже готово компромиссное предложение. "Минимально [возможный рост тарифа] - такой же, как в России,- сказал он. - Но у нас есть компромиссное предложение, не буду сейчас его озвучивать".

Ситуация с тарифом

Ранее "Транснефть" сообщила, что получила обращение "Гомельтранснефть Дружба" о проведении с 1 августа внеочередного повышения тарифа на транзит нефти на 21,7%. Это уже третья попытка в 2019 году изменить тарифы для российской компании на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам. В "Транснефти" подчеркнули, что не считают возможным согласовать предложение.





сообщили ТАСС, что по-прежнему не видит оснований для пересмотра тарифов для "Транснефти" на транзит через территорию Беларуси во внеплановом порядке. В ФАСТАСС, что по-прежнему не видит оснований для пересмотра тарифов для "Транснефти" на транзит через территорию Беларуси во внеплановом порядке.





Как поясняли в ФАС в службе, если аргументы для повышения тарифов во внеплановом порядке не признаются обосновывающими, то вопрос об индексации платы за транзит переносится на период рассмотрения плановых изменений.









Ранее ожидалось, что плановый пересмотр тарифа должен пройти с 1 февраля 2020 года. Если и по нему не будет найдено обоюдное решение, то тариф индексируется на 3% от уровня инфляции в РФ.



