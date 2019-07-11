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Помощь Саакашвили понадобилась Молдове

12.07.2019 20:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Молдовы Майя Санду хочет привлечь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к проведению реформ в стране. Об этом она сообщила в интервью порталу Сotidianul.



По словам молдавского политика, уже ведутся переговоры с советниками Саакашвили. По ее мнению, команда экс-президента Грузии даст «квалифицированные советы, как реформировать молдавскую систему юстиции и прокуратуры».

Грузинский политик может прибыть в Молдову по окончании выборов в Верховную Раду Украины, в которых участвует его партия «Рух новых сил».

Однако Санду подчеркнула, что в настоящий момент в бюджете республики недостаточно средств на оплату услуг команды Саакашвили. План с его привлечением в качестве консультанта можно будет осуществить лишь в случае поступления финпомощи из-за рубежа.
 
 
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Премьер-министр Молдовы Майя Санду хочет привлечь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к проведению реформ в стране. Об этом она сообщила в интервью порталу...
 
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