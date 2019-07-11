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Крупное ДТП у Восточного кладбища в Минске. Есть пострадавшие

12.07.2019 20:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пр. Независимости у Восточного кладбища в Минске столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ Минска.



ДТП случилось 12 июля около 17.00. Водитель такси Opel ехал в четвертой полосе по пр. Независимости со стороны МКАД в направлении ул. Калиновского. Возле Восточного кладбища он столкнулся с маршруткой Mercedes, которая двигалась впереди. После этого такси выбросило на встречную полосу, там автомобиль врезался в Citroen.

В результате аварии водитель и пассажир такси 2001 г.р., а также пассажир Citroen госпитализированы с травмами.

По факту ДТП проводится проверка.
 
Теги: Минск
 
 
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На пр. Независимости у Восточного кладбища в Минске столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ...
 
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