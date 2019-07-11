Крупное ДТП у Восточного кладбища в Минске. Есть пострадавшие









ДТП случилось 12 июля около 17.00. Водитель такси Opel ехал в четвертой полосе по пр. Независимости со стороны МКАД в направлении ул. Калиновского. Возле Восточного кладбища он столкнулся с маршруткой Mercedes, которая двигалась впереди. После этого такси выбросило на встречную полосу, там автомобиль врезался в Citroen.





В результате аварии водитель и пассажир такси 2001 г.р., а также пассажир Citroen госпитализированы с травмами.





По факту ДТП проводится проверка.



