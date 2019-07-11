|
Крупное ДТП у Восточного кладбища в Минске. Есть пострадавшие
Источник материала: Партизан
На пр. Независимости у Восточного кладбища в Минске столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие,
ДТП случилось 12 июля около 17.00. Водитель такси Opel ехал в четвертой полосе по пр. Независимости со стороны МКАД в направлении ул. Калиновского. Возле Восточного кладбища он столкнулся с маршруткой Mercedes, которая двигалась впереди. После этого такси выбросило на встречную полосу, там автомобиль врезался в Citroen.
В результате аварии водитель и пассажир такси 2001 г.р., а также пассажир Citroen госпитализированы с травмами.
По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пр. Независимости у Восточного кладбища в Минске столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)