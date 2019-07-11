пишет Завтра твоей страны. По данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», за шесть месяцев этого года в этой стране зарегистрировано 373 новых среднетоннажных автомобиля (CV) белорусского бренда,Завтра твоей страны.









В первые месяцы 2019 года белорусский производитель шел третьим (после Renault и FIAT) по числу отправленных в Украину грузовиков. Но во втором квартале МАЗ потеснили Ford и Mercedes-Benz.





В первой десятке поставщиков МАЗ обошел в этом году немецкие компании VW и MAN, французские Peugeot и Citroen, а также российский ГАЗ.





Эксперты отмечают, что объемы продаж грузовиков МАЗ в Украине могут заметно вырасти в результате создания альянса с Запорожским автостроительным заводом.





Как недавно сообщили украинские СМИ, МАЗ и холдинг «УкрАвто», в состав которого входит ЗАЗ, ведут переговоры о создании совместного предприятия в Запорожье. В случае результативности переговоров, ЗАЗ сможет начать сборку техники из белорусских комплектующих уже в этом году. В развитие проекта обсуждается возможность локализации производства белорусской техники.









ЗАЗ входит в холдинг «УкрАвто», который контролирует бизнесмен Тариэл Васадзе. Холдингу принадлежит польский автомобилестроительный завод FSO, более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.





ЗАЗ из-за открытия украинского рынка для западной техники переживает не лучшие времена. В 2018 году он свернул производство легковых автомобилей и рассчитывает решить свои проблемы за счет выхода и укрепления позиций на рынке грузовой техники.



