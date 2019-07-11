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Как МАЗ наращивает продажи на украинском рынке

12.07.2019 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАЗ в первом полугодии занял пятое место среди поставщиков грузовых автомобилей на украинский рынок. Это — один из лучших показателей для белорусского производителя.

Как МАЗ наращивает продажи на украинском рынке
minsknews.by
По данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром»,  за шесть месяцев этого года в этой стране зарегистрировано 373 новых среднетоннажных автомобиля (CV) белорусского бренда, пишет Завтра твоей страны.


В первые месяцы 2019 года белорусский производитель шел третьим (после Renault и FIAT) по числу отправленных в Украину грузовиков. Но во втором квартале МАЗ потеснили Ford и Mercedes-Benz.

В первой десятке поставщиков МАЗ обошел в этом году немецкие компании VW и MAN, французские Peugeot и Citroen, а также российский ГАЗ.

Эксперты отмечают, что объемы продаж грузовиков МАЗ в Украине могут заметно вырасти в результате создания альянса с Запорожским автостроительным заводом.

Как недавно сообщили украинские СМИ, МАЗ и холдинг «УкрАвто», в состав которого входит ЗАЗ, ведут переговоры о создании совместного предприятия в Запорожье.  В случае  результативности переговоров, ЗАЗ сможет начать сборку техники из белорусских комплектующих уже в этом году. В развитие проекта обсуждается возможность локализации производства белорусской техники.


ЗАЗ входит в холдинг «УкрАвто», который контролирует бизнесмен Тариэл Васадзе. Холдингу принадлежит польский автомобилестроительный завод FSO, более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

ЗАЗ из-за открытия украинского рынка для западной техники переживает не лучшие времена. В 2018 году он свернул производство легковых автомобилей и рассчитывает решить свои проблемы за счет выхода и укрепления позиций на рынке грузовой техники.
 
 
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МАЗ в первом полугодии занял пятое место среди поставщиков грузовых автомобилей на украинский рынок. Это — один из лучших показателей для белорусского...
 
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