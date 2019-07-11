Можно ли похудеть, употребляя хлеб









belnovosti.by Это – не временная мера, чтобы скинуть пару-тройку килограммов, а вполне осознанная система образа жизни, где 80 % отведено питанию человека. И человек этот вполне отдает себе отчет в том, что отправляет в свой желудок, потому как понимает, что он получает пищу для того, чтобы жить, а не живет для того, чтобы есть, пишет





О том, как правильно употреблять этот продукт, рассказала Мария Позняк, диетолог и специалист по детоксикационному питанию.





Современная трактовка слова "диета" подразумевает ограничения в рационе питания для достижения быстрых результатов (обычно для снижения веса).









Но все возможные виды популярных диет не учитывают индивидуализации питания, образа жизни человека, состояния его здоровья и возможных противопоказаний, возраста, пола и цели, которой хотим достичь данной диетой.





Ежедневно любому человеку в любом возрасте нужны макро- (белки, жиры, углеводы) и микронутриенты (витамины и минералы).





Вопрос их количества решается в каждом случае индивидуально, при этом часто встает вопрос о целесообразности хлебобулочных изделий (далее – х/б изделия) в рационе питания в целом и при снижении веса.

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Несет ли пользу обогащение х/б изделий витаминами и минералами?

Здесь стоит отметить одну важную вещь: почти все витамины при термической обработке разрушаются либо полностью, либо частично. И если при замесе теста в него добавили витамины, то это совсем не означает, что в готовом продукте они сохранились в том количестве, в котором было обогащено тесто.

Напрашивается следующий вопрос: современный хлеб – добро или зло?

Состав современного промышленного хлеба – это мука, вода, дрожжи, соль, сахар и, в зависимости от сорта, семечки, орешки и прочие натуральные и другие наполнители.





Выбирая хлеб, обращайте внимание на посторонние добавки, которые используются для его обогащения и для продления сроков годности х/б изделий. А лучше всего – выпекайте дома хлеб сами. Печь самим – это еще один несомненный плюс, потому что вы не будете запаковывать горячий хлеб в полиэтиленовый пакет.

Если человек будет кушать по полбулки хлеба в день, он сможет похудеть? И если кушать вечером булочки, можно ли поправиться?

Если кушать сдобу каждый день из муки высшего сорта, то да, можно поправиться.





Если кушать одну булку вечером, в пределах общего калоража и сбалансированности рациона, то можно поправиться при условии, что человек не ведет активный образ жизни или ходит пешком менее 10 000 шагов в день.





Если кушать по полбулки хлеба в день, ставя перед собой цель – похудеть, то вряд ли он похудеет. Но чаще всего надо смотреть и на другие факторы: физическую нагрузку человека, общий калораж рациона питания и его сбалансированность в целом.





Тут всё зависит от многих факторов. Если не нарушать калораж и съедать булку на ночь в течение месяца, то можно поправиться.

Нужно ли исключать хлеб из рациона?

На самом деле, здесь нужно четко понимать, – зачем? Хлеб является источником углеводов, нерастворимой клетчатки, растительного белка и небольшого количества жиров. Это – энергия и строительный материал для нашего организма.





Несомненный плюс хлеба в том, что он очень хорошо и надолго насыщает. И здесь мы обязательно учитываем вопрос количества и качества хлеба, потому что не всякий хлеб можно считать таковым, если почитать этикетку с составом.









Есть условия, при которых х/б изделия не навредят ни состоянию здоровья, ни фигуре, ни похудению. Ведь, как известно, всему есть мера и не стоит демонизировать продукты питания.

Итак, что же это за условия, когда хлеб можно и/или нужно оставлять в рационе?

1. У вас нет непереносимости глютена.





2. У вас на этот продукт нет никаких других противопоказаний по состоянию здоровья.





3. У х/б изделия нормальный здоровый состав, в идеале хлеб готовите дома сами (хлебопечь в помощь).





4. 2-3 кусочка этого продукта в день будет полезно съесть и это не навредит ни похудению, ни фигуре.





5. Мы говорим в целом о сбалансированном и разнообразном рационе здорового человека.





И помните: мы есть то, что мы едим!









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