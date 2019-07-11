Какой антиквариат предпочитают гомельчане? Патефон за 5000 руб, подлинные кольца Cerruti 1881, Pierre Cardin и Morelatto за 60 у.е.

gomel.today Цена колеблется от 115 до 375 белорусских рублей, пишет

Коллекционеры признаются, что кольца разбирают очень быстро и даже просят привезти под заказ, ведь в их подлинности сомневаться не приходится: проба, гравировка бренда, сертификат и фирменная упаковка —

отметают все сомнения.









Да и репутация у семьи коллекционеров безупречная. На этом рынке Михеенковы не новички, скорее мастодонты винтажного и антикварного бизнеса. Почти 20 лет семья живет на две страны. Во Франции, где антикварное движение популярно и востребовано, Дмитрий и Елена имеют стабильный бизнес, в Беларуси же интерес к вещам с историей только набирает обороты.





— Все началось с приобретения красивых, старинных, золотых кофейных чашек для себя, — делится своей историей успеха Дмитрий.





— Из такой посуды пить кофе сплошное эстетическое удовольствие. Вскоре мы сменили дорогой современный столовый фарфор на старинный. Затем постепенно начали менять интерьер нашего дома, приобретая предметы антиквариата. Старинные, качественные, красивые вещи повлияли на наше мировоззрение и мироощущение, дав толчок развитию семейного бизнеса.

— Приобретая красивые винтажные и антикварные вещи себе в интерьер, человек получает не только эстетическое удовольствие, но и понимает, что духовная и материальная ценность предмета с каждым годом возрастает.

Сегодня раритетные вещи — это модно, статусно, поэтому всё больше людей начинает увлекаться антиквариатом, в том числе и в нашем городе. Речь идет, конечно же, не о вазочке времен застоя, а о настоящих произведениях искусства. Так что же все-таки представляет собой рынок антиквариата в нашем городе? И какие предметы старины приобретают гомельчане?





— В Гомеле антикварные лавки можно на пальцах пересчитать, — говорит Елена. — Фактически это несколько точек, где представлены вещи, среди которых мало по-настоящему ценных и коллекционных. На сегодняшний день наша коллекция насчитывает около 2000 предметов. Есть как бюджетные варианты: фарфоровые статуэтки, шкатулки, чайные пары, так и дорогие роскошные предметы интерьера.





— Сразу у входа наших посетителей встречает французский «Патефон № 8» ручной работы 1910-1914 годов выпуска. Швейцарский механизм не дает сбоев и в 21 веке: инструмент в прекрасном рабочем состоянии. Изящная узорная металлическая ручка говорит о том, что патефон относится к классу «люкс». Сапфировая игла дает потрясающее звучание. Стоит такой экспонат — 5000 тысяч белорусских рублей.

Несмотря на высокую стоимость, на такие вещи всегда есть спрос, говорит Елена. Гламурным розовым французом уже заинтересовались москвичи. Вероятно, в ближайшее время он украсит столик светской львицы или займет почетное место в загородном доме русской интеллигенции.

— Москвичи чаще всего покупают предметы с китайско-японской тематикой, начиная от фарфора до мебели, — рассказывает Дмитрий. — Гомельчане предпочитают старинные зеркала, консоли, изделия из натурального камня, картины, статуэтки. Жители столицы отдают предпочтение каминным часам, бронзовым подсвечникам и гравюрам. В большинстве случаев посетители нашего салона хотят проявить свою индивидуальность и продемонстрировать хороший вкус. Многие приобретают вещи, чтобы затем передать предметы старины по наследству, как семейную реликвию.





В магазине «Ренессанс» цена на фарфоровую посуду колеблется от 450 до 2500 тысяч белорусских рублей в зависимости от даты изготовления, фирмы производителя и количества предметов в сервизе. Кофейную, чайную пару можно приобрести от 50 до 275 белорусских рублей, статуэтки от 35 до 1000, шкатулки от 65 до 600.









— Чтобы заниматься антикварным бизнесом, нужна практика, знание истории и постоянное саморазвитие, — уверен Дмитрий. — Антиквариат имеет очень большую информационную составляющую, в которой новички путаются, принимая новые или винтажные вещи за антиквариат и наоборот, отлично схоронившийся антиквариат за новодел.

— Каждая вещь в нашем магазине — живая история. К примеру, бюст девочки La Village ( крестьянка ) . В конце 19-го начале 20-го века ученик знаменитого французского скульптора Майоля запечатлел прекрасную, юную девушку крестьянку, которая была последней музой известного скульптора.





— Также в нашей коллекции имеются настольные масленые декоративные лампы «Наполеон и Жозефина», изготовленные из тончайшего стекла опалин в 1914 году к юбилею 100-летия коронования Наполеона ( 1814 г.). А еще у нас представлена большая коллекция изделий из французского, лиможского фарфора серии люкс «Наполеон и Жозефина».

Изящная ладья — ваза в ажурной бронзовой оправе — не просто старинный Австро — Венгерский фарфор 1867-1895 годов, это ещё и символическая античная ладья с шикарной росписью кашемир ( символ благополучия, богатства и изысканного вкуса ). Истинные ценители не оставят без внимания, выполненных из полудрагоценного метала, позолоченных грифонов, украшающих вазу. Они олицетворяют солнце, силу, бдительность и мудрость. В мифологии грифоны — охранники сокровищниц, а сама конфетница в форме ладьи символизирует человеческую душу.









В планах у успешных бизнесменов — расширить антикварный бизнес на родине, а также привить гомельчанам вкус к красивым старинным вещам. В магазине «Ренессанс» вам не только предложат уникальные вещи, но и проведут исторический экскурс по предметам, которые служили верой и правдой своим хозяевам, а потом состарились и значительно подорожали.



