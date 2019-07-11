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В Литве заблокировали российский пропагандистский сайт Sputnik

12.07.2019 20:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вильнюсский окружной административный суд заблокировал литовскую страницу российского агентства Sputnik, входящего в медиа-холдинг «Россия Сегодня», который возглавляет известный российский пропагандист Дмитрий Киселев.

Об этом в пятницу на своем сайте сообщила литовская Комиссия по радио и телевидению, которая была инициатором судебного иска.

«Суд утвердил решение о блокировке портала, оно вступает в силу», – говорится в сообщении.

Ведомство еще 10 июля приняло решение заблокировать доступ к этому интернет-ресурсу в рамках охраны авторских прав за незаконное публичное использование содержания, но решение должен был санкционировать суд.


В начале июля в комиссию обратилась национальная телевизионная и радиовещательная компания LRT с жалобой на то, что литовский портал агентства Sputnik без согласия автора разместил около 1,5 тыс. статей, опубликованных на сайте национального вещателя.

Это решение не связано с содержанием, распространяемым Sputnik, хотя литовская разведка в прошлом году сообщала, что портал является одним из инструментов осуществления информационной политики России в стране.
 
 
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Вильнюсский окружной административный суд заблокировал литовскую страницу российского агентства Sputnik, входящего в медиа-холдинг «Россия Сегодня», который...
 
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