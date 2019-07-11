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Снова первая! Команда Сергея Вязовича «МАЗ-СПОРТавто» пришла первой на шестом этапе ралли «Шелковый путь»
Источник материала: Партизан
Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Сергеем Вязовичем стал лидером шестого этапа ралли «Шелковый путь»
фото организаторов ралли
Шестой этап ралли проходил по территории Монголии по направлению к городу Даланзадгаду. Спецучасток протяженный – 408 км – и проходит по широким дорогам в степи, позволяющим двигаться на высокой скорости.
Первым очередной этап преодолел Сергей Вязович за 4 часа 23 минуты,
В генеральной классификации «МАЗ-СПОРТавто» продолжает лидировать с отрывом от ближайшего преследователя в 16 минут.
Ралли «Шелковый путь» проходит на территории трех стран — России, Монголии и Китая. Общая протяженность маршрута составляет 3500 км. Гонка завершится 16 июля в Дуньхуане (Китай).
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Снова первая! Команда Сергея Вязовича «МАЗ-СПОРТавто» пришла первой на шестом этапе ралли «Шелковый путь»
Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Сергеем Вязовичем стал лидером шестого этапа ралли «Шелковый путь», сообщает корреспондент агентства...
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