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Снова первая! Команда Сергея Вязовича «МАЗ-СПОРТавто» пришла первой на шестом этапе ралли «Шелковый путь»

12.07.2019 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Сергеем Вязовичем стал лидером шестого этапа ралли «Шелковый путь», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


фото организаторов ралли

Шестой этап ралли проходил по территории Монголии по направлению к городу Даланзадгаду. Спецучасток протяженный – 408 км – и проходит по широким дорогам в степи, позволяющим двигаться на высокой скорости.

Первым очередной этап преодолел Сергей Вязович за 4 часа 23 минуты, уточняет БелТА. Второе место у россиянина Антона Шибалова, а третьим на шестом этапе стал российский экипаж Айрата Мардеева.


В генеральной классификации «МАЗ-СПОРТавто» продолжает лидировать с отрывом от ближайшего преследователя в 16 минут.

Ралли «Шелковый путь» проходит на территории трех стран — России, Монголии и Китая. Общая протяженность маршрута составляет 3500 км. Гонка завершится 16 июля в Дуньхуане (Китай).
 
Теги: Минск
 
 
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Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Сергеем Вязовичем стал лидером шестого этапа ралли «Шелковый путь», сообщает корреспондент агентства...
 
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