Снова первая! Команда Сергея Вязовича «МАЗ-СПОРТавто» пришла первой на шестом этапе ралли «Шелковый путь»





фото организаторов ралли





Шестой этап ралли проходил по территории Монголии по направлению к городу Даланзадгаду. Спецучасток протяженный – 408 км – и проходит по широким дорогам в степи, позволяющим двигаться на высокой скорости.





уточняет БелТА. Второе место у россиянина Антона Шибалова, а третьим на шестом этапе стал российский экипаж Айрата Мардеева. Первым очередной этап преодолел Сергей Вязович за 4 часа 23 минуты,БелТА. Второе место у россиянина, а третьим на шестом этапе стал российский экипаж









В генеральной классификации «МАЗ-СПОРТавто» продолжает лидировать с отрывом от ближайшего преследователя в 16 минут.





Ралли «Шелковый путь» проходит на территории трех стран — России, Монголии и Китая. Общая протяженность маршрута составляет 3500 км. Гонка завершится 16 июля в Дуньхуане (Китай).



