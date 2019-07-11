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День Италии в Верхнем городе-2019: рассказываем, что можно будет посмотреть

12.07.2019 21:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зажигательные танцы, изысканные блюда, модные дефиле – уже 13 июля в Верхнем городе пройдет четвертый ежегодный праздник дружбы Беларуси и Италии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

День Италии в Верхнем городе-2019: рассказываем, что можно будет посмотреть

В атмосферу торжества зрителей погрузят зарубежные артисты – музыкальная группа «Трибьютьо итальяно», дуэт мимов и пиццайоло-акробаты.

День Италии в Верхнем городе-2019: рассказываем, что можно будет посмотреть

Не обойдется и без белорусских артистов. На сцену выйдут скрипачка Маймуна, солисты Большого театра и белорусский хор имени Цитовича. Праздник начнется в час дня и будет длиться до полуночи.

День Италии в Верхнем городе-2019: рассказываем, что можно будет посмотреть

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Новости Беларуси. Зажигательные танцы, изысканные блюда, модные дефиле – уже 13 июля в Верхнем городе пройдет четвертый ежегодный праздник дружбы Беларуси и...
 
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