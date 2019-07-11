Ляшенко и Козак обсудят 13 июля нефтяную проблему

Источник материала: Интерфакс

Нефтяную тематику планируют обсудить 13 июля заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко и вице-премьер России Дмитрий Козак, сообщили ИА "Интерфакс-Запад" в Совете министров Беларуси.

"Ляшенко и Козак обсудят нефтяную тематику 13 июля", - отметили в Совмине.

Подробности предстоящего обсуждения и его формат неизвестны.

Как сообщалось, 28 июня "Гомельтранснефть Дружба" сообщила о полной очистке всех трех ниток нефтепровода "Дружба" от Мозыря до польской границы. Реверсом на российскую территорию было перекачано 675 тыс. тонн "грязной" нефти, она замещена нефтью с параметрами качества, соответствующими ГОСТу.

Всего в системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба" находилось 850 тыс. тонн загрязненной нефти. На предприятии ранее не исключали, что некондиционная нефть из южной ветки нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси может быть вытеснена в Россию досрочно, до конца июля, а не к 15 августа, как это было предусмотрено "дорожной картой".

В настоящее время продолжается начатая 21 июня реверсная прокачка некондиционной нефти с территории Беларуси в РФ по системе нефтепроводов ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (белорусский оператор северной ветки "Дружбы"). 4 июля была очищена первая ветка нефтепровода Унеча-Полоцк, по которой снабжается белорусский НПЗ "Нафтан" и начата очистка второй очереди нефтепровода. Планируется, что полностью нефтепровод будет очищен к середине августа.

Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Беларуси находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня.

Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.