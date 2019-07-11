|
Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с большим количеством жертв в железнодорожной аварии
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану в связи с большим количеством жертв при железнодорожной аварии в провинции Пенджаб, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что в Беларуси о произошедшем узнали с глубокой скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко направил слова искреннего соболезнования семьям всех погибших, а также пожелал быстрого выздоровления пострадавшим в результате трагедии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с большим количеством жертв в железнодорожной аварии
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану в связи с большим количеством жертв при железнодорожной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)