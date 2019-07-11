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Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с большим количеством жертв в железнодорожной аварии

12.07.2019 20:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану в связи с большим количеством жертв при железнодорожной аварии в провинции Пенджаб, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси о произошедшем узнали с глубокой скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко направил слова искреннего соболезнования семьям всех погибших, а также пожелал быстрого выздоровления пострадавшим в результате трагедии.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану в связи с большим количеством жертв при железнодорожной...
 
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