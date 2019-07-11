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Двухдневный траур объявлен в Туве в связи с гибелью людей на реке

12.07.2019 20:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава Тувы Шолбан Кара-оол подписал указ о введении на территории республики траура в связи с гибелью людей при переправе реки Шуй на автомобиле "УАЗ".

"В связи с трагическими событиями в нашей республике и гибелью людей в ДТП, в том числе малолетних детей подписал Указ об объявлении траура в Республике Тува 12-13 июля. Все государственные флаги приспущены, отменены развлекательные мероприятия. Торжественный вечер, посвященный празднику животноводов, перенесен на другую дату", - говорится на странице Кара-оола в соцсетях.

12 июля в полицию поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ". Глава региона сообщил, что в перевернувшемся автомобиле были две семьи, которые направлялись на отдых к труднодоступным озерам с минеральными источниками, сообщалось о десяти погибших.

На месте выяснилось, что в автомобиле всего находились 12 человек. Тела девяти обнаружили и извлекли из воды, еще одного человека унесло течением. Двое мужчин смогли выплыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

 
 
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол подписал указ о введении на территории республики траура в связи с гибелью людей при переправе реки Шуй на автомобиле "УАЗ".
 
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