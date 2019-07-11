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Пляжи Канарских островов атаковали ядовитые медузы
Источник материала: Интерфакс
Туристам запретили посещать пляжи острова Лансароте, входящем в состав Канарских, после появления там сотен ядовитых медуз, сообщает газета Mirror.
"На острове Лансароте, где расположен один из крупнейших пляжей Плайя-де-Фамара, туристам запретили купаться после того, как обнаружили прибитыми к берегу сотни ядовитых медуз, численность которых стремительно увеличивается", - пишет издание.
По словам директора местного Консорциума по безопасности и чрезвычайным ситуациям Энрике Эспиноса, на пляже установили красный флаг, который символизирует опасность - там нежелательно находиться и тем более, заходить в воду.
Как отмечает газета, щупальца медуз болезненно жалят. "В случае прикосновения к ней местные власти рекомендуют обратиться к спасателям, чтобы избавиться от щупалец и получить обезболивающее, которое уменьшит отек", - пишет Mirror.
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Туристам запретили посещать пляжи острова Лансароте, входящем в состав Канарских, после появления там сотен ядовитых медуз, сообщает газета Mirror. "На острове...
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