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На землях Лидского лесхоза мужчина спилил лес и организовал там семь искусственных водоемов. Инспекция насчитала ущерб — более 400 тысяч рублей

12.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

На землях Лидского лесхоза мужчина спилил лес и организовал там семь искусственных водоемов. Инспекция насчитала ущерб — более 400 тысяч рублей

На прием к заместителю Главы Администрации Президента Валерию Мицкевичу в Ошмянском райисполкоме записались 16 человек. С важными вопросами и проблемами люди приехали из разных уголков страны.

Татьяна Катунькина из Слонима обратилась с наболевшим. Она просит смягчения наказания для своего сына за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Обращалась в различные органы госуправления, однако вопрос не решен. А Зинаида Малашко из того же города и вовсе уверена, что ее сын осужден незаконно (по статье 147 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»). Женщина дошла до Верховного Суда, однако решение осталось неизменным. Это яркий пример, когда у близких родственников остаются сомнения в справедливости судебных вердиктов, приводящие к многолетнему хождению по инстанциям. Люди тратят время и немалые деньги, пытаясь изменить свершившийся факт. И таких на приеме было немало. Можно ли помочь таким людям?

Павел Вятукевич из деревни Бастуны Вороновского района просит освободить его от ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Инспекция насчитала ущерб — более 400 тысяч рублей. Местный житель на землях экспериментальной базы «Погородно» и Лидского лесхоза спилил лес 1-й категории и организовал там семь искусственных водоемов. Валерий Мицкевич пообещал разобраться в сложившейся ситуации. Чисто по-человечески фермер облагородил территорию, однако нарушил при этом законодательство. Валерий Мицкевич вспомнил, что подобный случай был в Лидском районе, когда пенсионер построил для местных детишек детскую площадку на бесхозных землях. Одно дело когда причинен вред, и совсем другое — когда все остались в выигрыше. Замглавы Администрации Президента отметил, что не всегда нужно подходить к решению вопросов формально.

Житель Минска Сергей Яновский представлял интересы 45 собственников товарищества «Бизнес-комплекс «Хатежино». В прошлом году он обратился в Минский райисполком для предоставления земельного участка под обслуживание капитального строения. Однако участок не предоставили. Пришлось обращаться в суд, который обязал исполком принять такое решение. Тем не менее до сей поры вопрос не решен. Валерий Мицкевич прямо на месте позвонил ответственным, попросил дать полный и развернутый ответ и закрыть этот вопрос.

Приехавшие на прием жители Минска, Полоцка, Сморгони и других городов поднимают вопросы благоустройства дорог, их капитального ремонта, улучшения жилищных условий, пересмотра графиков подачи горячей воды и многие другие.

«СБ-Беларусь сегодня»

 
Теги: Минск
 
 
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На прием к заместителю Главы Администрации Президента Валерию Мицкевичу в Ошмянском райисполкоме записались 16 человек. С важными вопросами и проблемами люди...
 

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