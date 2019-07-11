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«Очень хотелось делиться со зрителем этой непередаваемой атмосферой»: корреспондента СТВ Яну Шипко наградили на «Славянском базаре»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. И для журналиста работа на «Славянском базаре» превращается в праздник. 12 июля отметили тех, кто стал буквально одним целым с музыкальным фестивалем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди лучших и наша Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент СТВ:
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«Очень хотелось делиться со зрителем этой непередаваемой атмосферой»: корреспондента СТВ Яну Шипко наградили на «Славянском базаре»
Новости Беларуси. И для журналиста работа на «Славянском базаре» превращается в праздник. 12 июля отметили тех, кто стал буквально одним целым с музыкальным...
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