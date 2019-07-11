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«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

12.07.2019 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все творческие пути в эти дни ведут в фестивальный Витебск. После грандиозного открытия программа музыкального форума все насыщеннее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

12 июля на «Славянском базаре» – День Союзного государства. Несколько «сольников», выставки, фестиваль кавер-бэндов. Хедлайнер – ансамбль «Песняры», который, кстати, в 2019 году празднует 50-летие творческой деятельности. За фестивальной афишей пристально следит корреспондент Кристина Федорович.

«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

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«Славянский базар» зажигает официально! Причем не просто в танцевальном смысле – зажигает звезды и, что важно, сердца зрителей. Красной нитью через все трехчасовое шоу прошли темы любви, дружбы и семейных ценностей. Именно за такую поистине домашнюю атмосферу и гостеприимство главу государства благодарили все артисты.

«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

Уже долгие годы фестиваль проходит под патронажем Президента. Александр Лукашенко отметил, что под крышей амфитеатра тепло в любую погоду.

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«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

Это прямое доказательство того, что васильковое настроение Витебска уже давно вышло за пределы славянского поля. Получается такая мультикультурная площадка с важной отметкой «Сделано в Беларуси».

«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

Сегодня день особенный – День Союзного государства. Сперва традиционный ритуал: возложение цветов и венков монументу героям-освободителям Витебска.

Из соседней России в Беларусь привезли уникальный выставочный проект. «Ростовская финифть» – произведения мастеров миниатюрной живописи по эмали. А из Смоленска доставили реплику Большой императорской короны. Весит она больше 2 килограммов, выполнена из белого золота, а украшают ее более 11 тысяч бриллиантов.

«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

Григорий Рапота: «Мы готовились к этому. Пусть зрители сегодня оценят, насколько это удалось»

Оценить действительно есть что. Их творческая деятельность началась полвека назад, а британский музыкант Пол Маккартни однажды сказал: «Дайте мне песняров, и я переверну весь мир». Так вот, хедлайнер концерта «Союзное государство» – ансамбль «Песняры». 

«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

Роман Козырев, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
Сегодня мы открываем зал «Песняров» – символический, виртуальный. Но это один из шагов к открытию, наверное, музея в будущем в наших странах, России и Беларуси. Поэтому сегодня наш зритель попутешествует и пройдет путь от 1969 года, от момента создания, до нынешней идеи и молодого поколения ансамбля «Песняры».

«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

Всех карт до конца не раскрывают. Но одно понятно: сюрпризов будет масса. Приоткроем немного завесу тайны: одна из интересных коллабораций – ансамбль «Песняры» и группа NaviBand. Они исполнят легендарную песню «Алеся». 

«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

Группа NaviBand:
Мы любим приезжать в Витебск, потому что мы знаем, что здесь у нас есть слушатель, есть ребята, которые нас поддерживают. И поэтому мы, приезжая сюда, понимаем, что мы будем услышаны. У нас завтра, помимо сегодняшнего выступления с «Песнярами», будет концерт на площади всей группы, часовой, где можно будет прийти и свободно послушать – это будет очень здорово и зажигательно.

Под открытым небом, так что все приходите.

«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

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Насчет дружественной атмосферы – попадание в яблочко.

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«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

На такой приятной ноте праздничный нон-стоп первого фестивального дня подхватили и «сольники» Ирины Дорофеевой и Валерия Леонтьева. В такой гуще событий, кажется, даже легко запутаться. Что интересно: после юбилейного концерта «Песнярам-50» сюрпризы не закончатся.

«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

Кристина Федорович, СТВ:
Завершающий аккорд этого дня – концерт «Золотые хиты», под которые город на Двине будет танцевать до утра.

Люди в материале: Роман Козырев, Кристина Федорович
 
Теги: Витебск
 
 
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