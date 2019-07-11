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«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все творческие пути в эти дни ведут в фестивальный Витебск. После грандиозного открытия программа музыкального форума все насыщеннее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 июля на «Славянском базаре» – День Союзного государства. Несколько «сольников», выставки, фестиваль кавер-бэндов. Хедлайнер – ансамбль «Песняры», который, кстати, в 2019 году празднует 50-летие творческой деятельности. За фестивальной афишей пристально следит корреспондент Кристина Федорович.
«Славянский базар» зажигает официально! Причем не просто в танцевальном смысле – зажигает звезды и, что важно, сердца зрителей. Красной нитью через все трехчасовое шоу прошли темы любви, дружбы и семейных ценностей. Именно за такую поистине домашнюю атмосферу и гостеприимство главу государства благодарили все артисты.
Уже долгие годы фестиваль проходит под патронажем Президента. Александр Лукашенко отметил, что под крышей амфитеатра тепло в любую погоду.
Это прямое доказательство того, что васильковое настроение Витебска уже давно вышло за пределы славянского поля. Получается такая мультикультурная площадка с важной отметкой «Сделано в Беларуси».
Сегодня день особенный – День Союзного государства. Сперва традиционный ритуал: возложение цветов и венков монументу героям-освободителям Витебска.
Из соседней России в Беларусь привезли уникальный выставочный проект. «Ростовская финифть» – произведения мастеров миниатюрной живописи по эмали. А из Смоленска доставили реплику Большой императорской короны. Весит она больше 2 килограммов, выполнена из белого золота, а украшают ее более 11 тысяч бриллиантов.
Оценить действительно есть что. Их творческая деятельность началась полвека назад, а британский музыкант Пол Маккартни однажды сказал: «Дайте мне песняров, и я переверну весь мир». Так вот, хедлайнер концерта «Союзное государство» – ансамбль «Песняры».
Роман Козырев, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
Всех карт до конца не раскрывают. Но одно понятно: сюрпризов будет масса. Приоткроем немного завесу тайны: одна из интересных коллабораций – ансамбль «Песняры» и группа NaviBand. Они исполнят легендарную песню «Алеся».
Группа NaviBand:
Под открытым небом, так что все приходите.
Насчет дружественной атмосферы – попадание в яблочко.
На такой приятной ноте праздничный нон-стоп первого фестивального дня подхватили и «сольники» Ирины Дорофеевой и Валерия Леонтьева. В такой гуще событий, кажется, даже легко запутаться. Что интересно: после юбилейного концерта «Песнярам-50» сюрпризы не закончатся.
Кристина Федорович, СТВ:
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Новости Беларуси. Все творческие пути в эти дни ведут в фестивальный Витебск. После грандиозного открытия программа музыкального форума все насыщеннее, сообщили в...
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