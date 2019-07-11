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Александр Жулин о дуэте Эмилии Колегановой и Владислава Полховского: «Еще работать и работать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские фигуристы продолжают готовиться к новому сезону. В спорткомплексе «Раубичи» до конца месяца обосновались подопечные именитого российского спортсмена, а ныне тренера Александра Жулина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Среди воспитанников специалиста и наша пока самая успешная пара в танцах на льду – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий. В 2019 году ребята хорошо проявили себя на чемпионате Европы в Минске и опробовали себя на мировом форуме в Японии.
Предсезонку начали на родном льду. Правда, 12 июля наш Юрий работал один – Анна Кубликова немного приболела. Но среди нескольких пар Гулицкий себя одиноким не чувствовал. Все мысли фигуриста занимает новый сезон.
Юрий Гулицкий, фигурист сборной Беларуси:
Также среди подопечных Александра Жулина сегодня на льду была еще одна белорусская пара: Эмилия Колеганова и Владислав Полховский. Дуэт только вышел из юниорского возраста и пока в команде именитого тренера на птичьих правах, но специалист не исключает, что и у этих ребятах есть перспектива.
Александр Жулин, призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России по фигурному катанию на коньках:
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Новости Беларуси. Белорусские фигуристы продолжают готовиться к новому сезону. В спорткомплексе «Раубичи» до конца месяца обосновались подопечные именитого...
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