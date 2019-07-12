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Наша молодежь в областном парламенте

12.07.2019 22:20 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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11 июля в Брестском облисполкоме состоялась первая сессия Молодежного парламента области.
Два представителя Каменетчины вошли в состав Молодежного парламента при Брестском областном Совете депутатов: учитель иностранных языков гимназии города Каменца Александра Пунько  и заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома Владислаав Жминчук.Владислав избран председателем областной комиссии по вопросам правопорядка и профилактике противозаконного поведения в молодежной среде, правовой защите молодежи.
Александра вошла в состав областной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, спорта и туризма, организации досуговой деятельности молодежи.

Наша молодежь в областном парламенте

Author: Редактор сайта

 
 
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11 июля в Брестском облисполкоме состоялась первая сессия Молодежного парламента области. Два представителя Каменетчины вошли Сообщение Наша молодежь в областном...
 
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