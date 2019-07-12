Наша молодежь в областном парламенте

Источник материала: Навiны Камянеччыны

11 июля в Брестском облисполкоме состоялась первая сессия Молодежного парламента области.

Два представителя Каменетчины вошли в состав Молодежного парламента при Брестском областном Совете депутатов: учитель иностранных языков гимназии города Каменца Александра Пунько и заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома Владислаав Жминчук.Владислав избран председателем областной комиссии по вопросам правопорядка и профилактике противозаконного поведения в молодежной среде, правовой защите молодежи.

Александра вошла в состав областной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, спорта и туризма, организации досуговой деятельности молодежи.