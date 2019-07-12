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Отец – продюсер Зены продает в Минске студию для занятий вокалом

12.07.2019 22:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Продюсер Александр Куприянович, отец певицы Зены, которая представляла Беларусь на «Евровидении-2019», объявил о продаже в Минске студии для занятий вокалом или хореографией.

«Продаю готовый бизнес — $3000!» — написал Александр в Facebook. Он также пояснил, что из шоу-бизнеса не уходит.


Студия представляет собой 3 специально оборудованные комнаты в одном из зданий в районе улиц Машерова и Заславской. Но продается не само помещение, а именно студия как бизнес. Новый владелец будет снимать ее по прямому договору аренды.

Напомним, что Зена (настоящее имя — Зинаида Куприянович) заняла в финале «Евровидения-2019» 25-е место из 26, набрав 31 балл. На сцене она выступает с 6 лет. Сейчас ей 16. Первый крупный ее успех был в 2013-м, когда на «Детской Новой волне» девочку заметил Игорь Крутой и стал приглашать в свои проекты. В 2016 году она озвучила главную героиню диснеевского мультфильма «Моана» в официальной русскоязычной версии.
 
Теги: Минск
 
 
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Продюсер Александр Куприянович, отец певицы Зены, которая представляла Беларусь на «Евровидении-2019», объявил о продаже в Минске студии для занятий вокалом или...
 
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