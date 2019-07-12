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В Африке террористы захватили отель с политиками: "в здании много трупов"

12.07.2019 22:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Террористы напали на отель Asasey в сомалийском портовом городе Кисмайо, в котором собрались местные политики и старейшины. Об этом сообщает Reuters.



Законодатели съехались в город, чтобы обсудить предстоящие в стране региональные выборы. В полиции сообщили, что сначала в отеле прогремел взрыв, а затем началась стрельба. При этом о жертвах говорить рано, указали в правоохранительных органах.

Ответственность за атаку взяла на себя сомалийская радикальная группировка «аш-Шабаб». По заявлению ее представителей, сначала возле здания себя подорвал террорист-смертник, а затем вооруженные члены группировки ворвались в здание. Отмечается, что столкновение на месте все еще продолжается, при этом в здании «много трупов, в том числе мертвый белый человек».


По информации сомалийского журналиста Хуссейна Мохаммеда, среди жертв — журналисты и политики. В частности, в результате нападения, вероятно, погиб местный известный сенатор Ахмед Хаши.

В январе «аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за атаку на высококлассный отельный комплекс DusitD2 в столице Кении Найроби. Тогда все боевики были уничтожены, погибли 14 мирных жителей, еще более 700 человек были благополучно эвакуированы.

«Аш-Шабаб» является крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Действует на территории Сомали и за ее пределами. В 2014 году боевики «аш-Шабаб» потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты.
 
 
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Террористы напали на отель Asasey в сомалийском портовом городе Кисмайо, в котором собрались местные политики и старейшины. Об этом сообщает Reuters.
 
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