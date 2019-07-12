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Лучший хоккеист Беларуси прошлого сезона Павел Воробей в новом опросе не заработал ни балла от экспертов!
Источник материала: Партизан
По завершении сезона-2018/19 "Прессбол" провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста и лучшего тренера Беларуси.
253 респондентам предлагалось назвать трех, на их взгляд, сильнейших игроков и наставников страны. Подсчет голосов проводился по стандартной схеме: за первое место присуждалось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1.
Из прошлогоднего трио лауреатов — Павел Воробей, Александр Павлович, Егор Шарангович — в этом году на своеобразный пьедестал не поднялся никто. Более того, падение по иерархии Воробья и Павловича получилось настолько крутым, что ни один, ни второй не заработали ни балла!
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Лучший хоккеист Беларуси прошлого сезона Павел Воробей в новом опросе не заработал ни балла от экспертов!
По завершении сезона-2018/19 "Прессбол" провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста и лучшего тренера Беларуси.
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