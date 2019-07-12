Они были первыми. Что стало с компаниями первых бизнес-советников Лукашенко?

Документом определялся статус Совета («при президенте Республики Беларусь») и его состав. Из первого «созыва» спустя 20 лет в диалоге с властями участвует только владелец холдинга «Марко» сенатор Николай Мартынов.





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Принято считать, что создание новой структуры в 1999 году стало реакцией президентской администрации, с одной стороны, на увеличение значения предпринимательства в экономике страны, с другой — на активизацию накануне приближающихся очередных президентских выборов остатков «красных директоров».









На фоне попытки директората выдвинуть из своей среды кандидата на грядущие президентские выборы власть попыталась добиться лояльности частного крупного, среднего и малого бизнеса. Бизнесу был обещан в рамках Совета по развитию предпринимательства, по крайней мере, допуск к обсуждению самых животрепещущих тем.





В перечне важнейших задач новой структуры фигурировали, например, вопросы совершенствования системы налогообложения, создания благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, содействия предпринимательским структурам в получении и выполнении госзаказов и, главное, — защиты их «прав и законных интересов».





Первый состав Совета по развитию предпринимательства включал в себя 19 человек. Его возглавила тогдашний президент Белорусского союза предпринимателей и арендаторов (сейчас — Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского) экономист Татьяна Быкова. Ее единственным заместителем стал 36-летний руководитель производственно-коммерческой фирмы «Трайпл» Юрий Чиж.









В 2015 году Чиж все еще представлен в Совете





Татьяна Быкова будет возглавлять Совет по развитию предпринимательства до 2003 года — даже будучи депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси, куда ее делегируют в 2000 году. Но из-за повышения в 2003 году статуса до сенаторского она оставит эту должность своему сменщику — министру статистики и анализа Владимиру Зиновскому.





Татьяна Быкова остается единственным руководителем Совета по развитию предпринимательства, который не являлся представителем президентской вертикали. В настоящее время она — советник в Республиканском фонде содействия развитию предпринимательства.









В качестве рядового участника место в первом совете получил и представитель государства. Им стал министр предпринимательства и инвестиций Александр Сазонов — родной брат одного из активных участников предвыборной кампании 1994 года и ближайшего соратника Лукашенко Михаила Сазонова. Сазонов-младший, однако, недолго будет числиться смотрителем государства в предпринимательском совете. Сначала он уйдет на повышение и станет помощником президента, а потом — в бизнес.





Его в министерском кресле и совете сменит Анатолий Скорбеж — последний министр предпринимательства и инвестиций в истории Беларуси. В 2016 году Александр Сазонов вернется на госслужбу — возглавит Гостиничный холдинг Управления делами президента Беларуси. В настоящее время на сайтах президентских отелей в качестве главы холдинга называется Николай Подрезенко. А Александр Сазонов, согласно его профилю на Facebook, в конце прошлого года был исполнительным директором в Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств (соорганизатор фестиваля маркетинга и рекламы «Белый квадрат» и премии «Народная марка»).





Большинство фамилий из первого состава совета мало что могут сказать сегодня широкому кругу. Тем более, что из 17 человек, которые представляли в нем непосредственно бизнес, 10 уже не имеют к нему отношения: их компании по разным причинам закрыты, проданы, обанкротились.





Например, бывший первый секретарь Гродненского горкома КПСС, почетный гражданин г. Гродно Георгий Забродский, ставший членом первого Совета как генеральный директор СП «Белогрод», вышел на пенсию. Возглавляемая им компания ликвидирована в середине 2000-х годов.





Известный могилевский бизнесмен Александр Булгаков, торговавший металлопрокатом украинского «Интерпайпа», в начале 2000-х годов вывел часть бизнеса в Ярцево. В 2006 году Булгаков был назначен заместителем главы администрации Ярцевского района, а с 2007 года стал его первым замом. Но чиновничья карьера бизнесмена длилась недолго. В 2009 году он со скандалом был отстранен от должности, а позже осужден на условный срок.





В стадии ликвидации в рамках дела о банкротстве с 2016 года находится бывшая компания «Белинтертранс» Вячеслава Довнара — некогда одного из крупнейших автомобильных перевозчиков страны. Правда, как недавно сообщалось, Вячеслав Довнар пытается вернуться в большой бизнес.





В бизнесе по-прежнему остаются свыше полудюжины человек из совета образца 1999 года. Самые известные из них — основатель и генеральный директор компании «Белавтогаз» и экс-министр транспорта и коммуникаций Михаил Боровой и пионер агротуризма в Беларуси фермер Михаил Макей.





До 2017 года сумел продержаться в списке бизнес-советчиков совладелец холдинга «Трайпл» Юрий Чиж. В 2016 году он был задержан правоохранительными органами. Когда в следующем году Александр Лукашенко решил обновить совет, то фамилии Чижа там не оказалось.









Но иногда они возвращаются. В 2012 году в состав Совета по развитию предпринимательства, который возглавил экс-глава Нацбанка Петр Прокопович, был введен Евгений Баскин. Через три года его настигнет карающий меч правосудия по кормовым делам. Бизнесмен получит помилование президента и освобождение от уголовного преследования, в многократном размере погасив ущерб. Но места за одним столом с новыми избранниками совета, который будет в 2017 году сформирован уже под началом первого вице-премьера Александра Турчина, ему сперва не хватит. Однако в мае этого года Александр Лукашенко одобрит возвращение Евгения Баскина в обновленный орган.





В итоге из участников первого совета сохранил и продолжает масштабировать свой бизнес только владелец холдинга «Марко» Николай Мартынов. Витебский бизнесмен — единственный, кто заседал в советах всех четырех «созывов» на протяжении этих 20 лет.





Николай Мартынов был членом Совета по развитию предпринимательства и при Татьяне Быковой (в 1999—2003 годах), и при Владимире Зиновском (в 2003—2012 годах), и Петре Прокоповиче (в 2012—2017 годах) и принимает активное участие в его работе и сейчас — при первом вице-премьере Александре Турчине.



