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В Беларусь на бронеавтомобиле привезли корону Российской империи
Источник материала: Партизан
Точная копия главного символа власти российских монархов находится в витебском Художественном музее,
Копию короны изготовили в 2012 году из белого золота, ее украшают более 11 тысяч бриллиантов. Весит корона более 2 кг, ее стоимость оценивается на сумму 15 миллионов долларов.
Выставка приурочена к "Славянскому базару", который проходит в Витебске.
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Точная копия главного символа власти российских монархов находится в витебском Художественном музее, информирует sb.by.
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