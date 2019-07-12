В Беларусь на бронеавтомобиле привезли корону Российской империи









Копию короны изготовили в 2012 году из белого золота, ее украшают более 11 тысяч бриллиантов. Весит корона более 2 кг, ее стоимость оценивается на сумму 15 миллионов долларов.





Выставка приурочена к "Славянскому базару", который проходит в Витебске.



