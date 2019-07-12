сайт "зубров". Об этом сообщает официальный"зубров".

Павел Перепехин (1978) в свое время начинал тренерскую карьеру в фарм-клубе минского "Динамо", когда "зубры" выступали в чемпионате Беларуси. А во втором КХЛовском сезоне некоторое время проработал в основной команде. Затем в биографии наставника были бобруйский "Шинник", солигорский "Шахтер" и столичная "Юность". Также он регулярно трудился с юношескими и молодежными сборными Беларуси и зарекомендовал себя одним из лучших специалистов по работе с подрастающим поколением. Под его началом двадцатилетки в 2014 году впервые за восемь лет вернулись в элиту. А восемнадцатилетки в 2018-м вышли в плей-офф сильнейшего дивизиона.





Андрей Мезин (1974) — четырежды лучший хоккеист Беларуси! Легендарный голкипер выступал в том числе за "Динамо" в 2009-12 годах, а в 2016-17-м уже входил в тренерский штаб клуба, ассистируя Крэйгу Вудкрофту. В 2009-м помог команде выиграть Кубок Шпенглера и попал в символическую сборную турнира. В двух предыдущих сезонах Андрей работал в штабе "националки", а также трудился в челябинском "Тракторе".





Александр Журик (1975) — известный в прошлом белорусский защитник, который трудился с Вудкрофтом в штабе нашей национальной сборной на чемпионате мира-2015 в Остраве. После этого он работал в системе московского "Динамо" — в командах ВХЛ и МХЛ. С декабря 2017-го возглавлял МХЛовскую дружину.





Адриан Вальво (1978) — французский специалист по физподготовке, который на протяжении шести сезонов работал в штабе швейцарской "Лозанны" и в этом году помог хоккеистам добраться до бронзовых наград NLA. Также в ходе чемпионата Вальво занимался физподготовкой национальной сборной Франции. Уроженец Гренобля будет плотно сотрудничать с минским "Динамо" на протяжении трех месяцев, после чего в ходе сезона продолжит регулярно приезжать в Беларусь и следить за физическим состоянием игроков.



