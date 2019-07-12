Резолюция Совета ООН по правам человека абсурдна – МИД Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Отношение Беларуси к резолюции Совета ООН по правам человека остается неизменным В Беларуси продолжают ее считать абсурдной, сообщили в пресс-службе МИД.

"Отношение Беларуси к резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ) остается неизменным. Она абсурдна как по содержанию, так и по самой идее ее принятия", - говорится в сообщении.

В Минске обратили внимание бесперспективность резолюции, которая была инициирована странами-членами ЕС. О ней, полагают в МИД, свидетельствуют результаты голосования: документ не был поддержан большинством – из 47 стран-членов Совета 27 выступили против (6 стран) либо воздержались (21 страна).

"Однако внутренний механизм СПЧ устроен так, что, приняв резолюцию единожды, ее авторам в дальнейшем сложно от нее отказаться. Это равносильно признанию несостоятельности политики давления на Беларусь с помощью мандата специального докладчика, который наша страна не признает, рассматривая его как несправедливую и дискриминационную меру", - заявили в ведомстве.

В Беларуси уверены, что резолюция не соответствует духу текущих отношений Беларуси с Европейским союзом, и убеждены в том, что мандат спецдокладчика по Беларуси и резолюция должны быть отменены.