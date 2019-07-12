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Михаил Мясникович: защита планов перспективного развития должна быть скрупулезной работой для районных и городских властей

12.07.2019 23:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ситуацию в промышленности, строительстве и социальной сфере 12 июля обсудили в Заводском районе столицы. На встречу с активом приехал спикер верхней палаты парламента Михаил Мясникович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович: защита планов перспективного развития должна быть скрупулезной работой для районных и городских властей

Место для общения выбрано не случайно, ведь сильная сторона Заводского района – его промышленный и экспортный потенциал. Товары, производимые здесь, экспортируются в 65 стран: только с начала 2019 года освоены 11 новых рынков сбыта. Председатель Совета Республики посетил ряд производств – завод сборных железобетонных конструкций, Минский подшипниковый завод – и призвал руководителей предприятий больше вкладывать в модернизацию.

Михаил Мясникович: защита планов перспективного развития должна быть скрупулезной работой для районных и городских властей

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Есть четкая установка главы государства, что все предприятия промышленные, строительные должны иметь свои планы перспективного развития. И защита этих планов должна быть не формальной, она должна быть скрупулезной работой для районных и городских властей. Тогда можно где-то найти узкие места, помочь им разобраться в тех или иных вопросах. И в этом, безусловно, должна быть заинтересована местная власть, местные администрации.

Михаил Мясникович: защита планов перспективного развития должна быть скрупулезной работой для районных и городских властей

Заводской район – один из крупнейших промышленных районов города. Здесь располагаются более 45 крупных предприятий. Более 60 % в общем объеме производства занимают гиганты автомобиле- и машиностроения.

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Новости Беларуси. Ситуацию в промышленности, строительстве и социальной сфере 12 июля обсудили в Заводском районе столицы. На встречу с активом приехал спикер...
 
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