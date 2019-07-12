|
Михаил Мясникович: защита планов перспективного развития должна быть скрупулезной работой для районных и городских властей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуацию в промышленности, строительстве и социальной сфере 12 июля обсудили в Заводском районе столицы. На встречу с активом приехал спикер верхней палаты парламента Михаил Мясникович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место для общения выбрано не случайно, ведь сильная сторона Заводского района – его промышленный и экспортный потенциал. Товары, производимые здесь, экспортируются в 65 стран: только с начала 2019 года освоены 11 новых рынков сбыта. Председатель Совета Республики посетил ряд производств – завод сборных железобетонных конструкций, Минский подшипниковый завод – и призвал руководителей предприятий больше вкладывать в модернизацию.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Заводской район – один из крупнейших промышленных районов города. Здесь располагаются более 45 крупных предприятий. Более 60 % в общем объеме производства занимают гиганты автомобиле- и машиностроения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Мясникович: защита планов перспективного развития должна быть скрупулезной работой для районных и городских властей
Новости Беларуси. Ситуацию в промышленности, строительстве и социальной сфере 12 июля обсудили в Заводском районе столицы. На встречу с активом приехал спикер...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)