За что на самом деле задержали «аккумуляторного короля» Виктора Лемешевского

Источник материала: Виртуальный Брест

За два года до задержания Виктора Лемешевского правоохранительные органы уже интересовались деятельностью его завода в Белоозерске. Тогда обошлось без арестов, пишет «Радыё Свабода».





2 июля Генеральная прокуратура страны официально сообщила о задержании Виктора Лемешевского, владельца аккумуляторного завода под Брестом.

По официальной информации, на Лемешевского КГБ завел сразу несколько уголовных дел —за получение и дачу взятки. При этом брестский завод Лемешевского официально пока так и не заработал.

Свобода разбиралась, за что на самом деле могли арестовать одного из самых состоятельных бизнесменов страны.

Согласно тому же сообщению Генпрокуратуры, Виктор Лемешевский был арестован 1 июля. Вместе с ним задержали Светлану Лемешевскую (по информации Свободы, она бизнесмену не жена и не является родственницей), которая официально исполняла обязанности главного бухгалтера на другом аккумуляторном предприятии — Белоозерском заводе «БИТ-сплав».

Кроме Светланы Лемешевской, сотрудники КГБ арестовали также бывшего руководителя завода «БИТ-сплав» Сергея Ахрамчука, который на момент задержания выполнял обязанности руководителя отдела технического развития завода. И Ивана Пакислюка — заместителя директора «БИТ-сплава».

Кроме бизнесмена Лемешевского, главного бухгалтера и двух менеджеров завода в Белоозерске, задержали двух индивидуальных предпринимателей из Березы — Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича. В отличие от первых четырех, их обвиняют по другим статьям. Генеральная прокуратура сообщает, что приостановленное ранее расследование против ипешников восстановили. Сейчас Рудской и Жукович за решеткой.

«БІТ-сплаў»

Завод «БИТ-сплав» работает дальше, несмотря на задержания руководителей. К воротам подъезжают груженые старыми аккумуляторами фуры, на парковке полно автомобилей, в том числе недешевых. Их водители на журналистов реагируют нервно. В конце концов из-за забора выходит охранник в камуфляже, который требует прекратить съемки и даже пытается нас задержать, угрожая милицией. После нескольких телефонных консультаций с руководством охранник скрывается за оградой.





Фура с акумулятарами у проходной завода.

Предприятие «БИТ-сплав» начали строить в 2012 году. Тогда же в Белоозерске произошла история, очень похожая на ситуацию со строительством аккумуляторного завода около Бреста. Сначала местные жители начали протестовать против вредного предприятия. Как и в Бресте, они утверждали, что Белоозёрские власти не провели должным образом общественных слушаний.

Как рассказывают местные жители, протесты в 2012 году были немногочисленны. В инициативную группу вошло около 20 человек, они собирали подписи против завода, однако никуда их так и не послали. Люди просто не знали, как действовать. Резонанса в СМИ история не получила.

Затем к предприятию возникли вопросы уже у Минприроды, стройка на время приостановилось. Однако в 2014 году завод «БИТ-сплав» все же начал работать. От брестского завода Белоозерский отличается тем, что на нем из старых аккумуляторов, которые отработали свой срок, выплавляют чистый свинец. То, что остается, идет на переработку или на захоронение. Как раз из-за отходов производства предприятие «БИТ-сплав» попало в свой второй скандал, о котором написало и издание «Беларусь сегодня».





Сотрудники завода «БИТ-сплав» на условиях анонимности рассказывают, что на предприятии не прекращаются проверки. Люди в погонах ходят по кабинетам, изучают бухгалтерию, разговаривают с начальниками. По Белоозерске ползут слухи, что «БИТ-сплав» вообще могут закрыть. Отношение к этому варианту развития событий в городе неоднозначное. С одной стороны, производство вредное, с другой - около сотни рабочих мест. Немало для 12-тысячного города.

Братья-ипешники

Одни из ключевых фигур в «деле Лемешевского» - два березовских ипешника, 26-летний Дмитрий Рудский и 38-летний Сергей Жукович. Они двоюродные братья. Жукович раньше служил в милиции. А для Рудского договор на переработку свинцового пепла с «БИТ-сплавом» стал чуть ли не первым серьезным занятием. При этом именно Рудский был в схеме главным лицом: он имел разрешение от Минприроды на работу со свинцовыми отходами. На него оформлялись все договоры, ему же перечислялись деньги за оказанные услуги. Всего Дмитрий Рудский за вывоз с «БИТ-сплава» свинцового пепла и вторичного пластика получил от предприятия Виктора Лемешевского около 400 тысяч долларов.





По Белоозерску ходят слухи, что после арестов завод могут закрыть.

Уголовные дела на Рудского и Жуковича завели весной 2017 года. Сначала за уклонение от уплаты налогов, потом за нарушение правил безопасности во время операций с экологически вредными веществами и отходами. Оба после этого уехали в Россию. Прокуратура и Брестский областной комитет охраны природной среды через суд вернули предприятию Лемешевского право собственности на 8 тысяч тонн переданного ранее братьям-ипэшникам свинцового пепла. Еще через какое-то время уголовные дела против них приостановили и оба предпринимателя вернулись в Березу.

«После возбуждения уголовных дел они оба были на свободе, - рассказывает берёзовский активист Александр Кабанов. - Я с ними даже встречался. Лицензии мне показывали, с бумагами все было в порядке у Рудского. Уже потом я узнал, что якобы какой-то их родственник работает чуть ли не в Минприроды. Я у Жуковича открытым текстом спрашивал, как так получилось, что они с братом получили договор фактически на полмиллиона долларов, там звучали цифры в 470 тысяч долларов? Это же бешеные деньги! Они мне ответили, что обо всем сами узнали. Сами узнали, сами получили лицензию, сами пришли на завод и подписали договор с руководством. При этом я знаю, что туда хотели другие предприниматели попасть, которые много лет занимаются переработкой и захоронением отходов. Сейчас они благодарят Бога, что не влезли в это дело».

По словам Кабанова, свинцовый пепел с «БИТ-сплава» Рудский с Жуковичем вывозили без какого-либо контроля. Братья арендовали участок на промбазе возле поселка Зеленый Бор и просто сбрасывали там самосвалами вредное вещество в яму. По информации издания «Беларусь сегодня» , которое посвятило деятельности березовских ИП две статьи, всего в Зеленый Бор Рудский и Жукович вывезли около 8000 тонн вредных веществ. Это около 400 больших самосвалов МАЗ.





От Белоозёрска до полигона около 40 км.

Каким образом молодой и незнающий предприниматель Рудский и бывший милиционер Жукович смогли получить контракт на полмиллиона долларов, остается загадкой. Также неясно, знало ли руководство «БИТ-сплава», что делают ипешники с их свинцовым пеплом. Наверное, именно этим сейчас занимаются следователи КГБ .

Зеленый Бор

«Вам на базу, где свинец нашли? Это вон там, - показывает дорогу продавщица первого магазина, которая попалась на глаза. - Но там уже нет его, как нам сказали. Вывезли все, все лето возили через наш поселок самосвалами. Куда повезли, нам не сказали. Но кто был там, тот говорит, что и правда вывезли. Только желтый песок остался на том месте».





Полигон в Зеленом Бору, куда отвозили отходы со свинцового завода в Белоозерске.

Свинцовые отходы с полигона в Зеленом Бору вывозил «БИТ-сплав» за собственный счет. Говорят, что на это потратили около 2 миллионов долларов. По информации, которую вскоре после возбуждения уголовных дел березовских ИП опубликовала та же «Беларусь сегодня», вредные вещества вывозились на полигон в Зеленом Бору в течение двух лет. Сумма нанесенного ипэшниками государству ущерба - 60 502 рубля. Согласно документам, которые березовские предприниматели якобы показывали руководителям завода в Белоозерске, весь свинцовый пепел они перерабатывали и отправляли в качестве минеральных добавок для производства асфальта в Россию.

Полигон, куда два года вывозили вредные отходы, за несколько километров от поселка Зеленый Бор. Вокруг лес, доехать можно единственной дорогой. Сейчас здесь почти нет никакой деятельности. На месте встречаем единственного охранника, который лениво звонит начальству, после чего пропускает нас на территорию. В месте, где когда-то лежали почти 8 тысяч тонн свинцового пепла, теперь яма с желтым песком на дне.





На этом месте находилось около 8000 тонн свинцового пепла.

После скандала 2017 года и возбуждения уголовных дел против березовских предпринимателей никто из них за решетку не попал. Дела были приостановлены, обвинения в адрес руководства «БИТ-сплава» и Виктора Лемешевского не выдвигались. О возвращении к старой истории стало известно только 2 июля 2019 года. Согласно официальному сообщению Генпрокуратуры, проверку начали «по поручению главы государств