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Брест – город туристов. Каждый третий иностранец включает город в свой маршрут

13.07.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В последнее время зарубежных гостей у нас много. И есть в стране места, обладающие неимоверной притягательной силой – каждый третий турист в свой маршрут включает Брест. В городе даже всерьёз задумались, где разместить всех приезжих.

Брест – город туристов. Каждый третий иностранец включает город в свой маршрут

«Живые» скульптуры, легендарный фонарщик, безвиз и танцы народов мира. Белорусские регионы всё больше привлекают иностранных гостей. Настоящий туристический «бум» переживает Брест: количество иностранцев увеличилось вдвое, в городе всерьёз задумались, где разместить всех желающих гостей. Предмет интереса – наши замки, история, белорусские продукты. Но чаще всего гости едут, чтобы ощутить национальный колорит.

Сегодня в Бресте всё чаще слышна иностранная речь. Помимо привычного английского попадаются и совсем уж экзотические языки. Гости из Словакии только открывают для себя Беларусь. У них обширная программа: музеи, усадьбы и даже экскурсия в теплицы, где выращивают местные овощи – интересно узнать страну со всех сторон. Но и себя показать словаки не прочь. Ансамбль «Лелия» объездил с гастролями полмира, в Бресте первый раз, чем не повод «зажечь» фольклор…

Природными пейзажами гостей из Прешова, что у самого склона Высоких Татр, удивить будет труднее, как, впрочем, и старинной архитектурой. Ставка на гостеприимность.

Беата Бабинова, турист (Словакия): «Это шчырыя люди, очень шчырые люди белорусы и нам здесь очень нравится, я думаю, что мы сюда вернемся».

К каждому туру индивидуальный подход, например, европейцы любят нашу дикую природу, гости из Китая знакомятся с традициями, россиян и украинцев интересует медицинский и промышленный туризм. Но есть маршруты, которые подходят всем: Брестская крепость, Беловежская пуща и обязательно шоппинг.

Екатерина Фомина, начальник туристического информационного цента: «Покупают льняные изделия, молочные изделия, глазированные сырки, берёзовый сок, квас – это пользуется у туристов спросом».

Пешеходная Советская (её часто сравнивают с Арбатом и Дерибасовской). Рестораны, кафе, цветочные магазины – центр притяжения для всех жителей и гостей. Советская оживает ближе к вечеру, и атмосферу здесь задают уличные музыканты.

С наступлением сумерек можно попасть в настоящую сказку. Единственный в городе фонарщик в мундире петровских времён каждый вечер зажигает керосиновые огни. Старинную традицию возродили лет 10 назад, с тех пор каждый турист считает своим долгом запечатлеть момент и потереть волшебную пуговицу. На счастье.

– Правда, что желания исполняются?

Виктор Кирисюк, фонарщик: «Гарантия 100%. Правда. С Санкт-Петербурга приехала женщина через год поблагодарить, загадала, чтобы дочка вышла замуж, и родился внук, всё сбылось».

Второй год подряд Брест остаётся самым популярным городом Беларуси. И, похоже, лидерство сохранит – на тысячелетний юбилей здесь будут встречать гостей со всего мира. Программа на половину сентября, только вот остановится в Бресте шансов всё меньше – свободные номера на «горячие даты» раскупили ещё весной.

Туристический рынок развивается стремительно. Цифры, о которых даже не могли мечтать региональные туроператоры, превосходят сами себя. Здорово помог безвизовый режим. За полгода в Брест приехали 50 тысяч иностранцев – вдвое больше, чем в прошлом году. И это лишь те, кого удаётся посчитать, реальная цифра гораздо выше. Кто-то попадает к нам проездом, но всё больше тех, кто возвращается вновь.

 
Теги: Брест
 
 
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  В последнее время зарубежных гостей у нас много. И есть в стране места, обладающие неимоверной притягательной силой – каждый третий турист в свой маршрут...
 
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