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Витебск – мультикультурный котел: День Союзного государства на «Славянском базаре» приготовил сюрпризы
13.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На фестивале искусств
На сцене Летнего амфитеатра – сольный концерт Валерия Леонтьева. Так «одинокий бродяга любви Казанова» справляет свой 70-летний юбилей. Зал – под завязку. Зрители подпевают и аплодируют.
В День Союзного государства гости из России на один день привезли в Витебск реплику большой императорской короны из белого золота, усыпанную тысячами бриллиантов. А еще открыли экспозицию, посвященную венчанию князя Александра Невского и витебской княжны Александры Брячиславовны. На мероприятии шутили: мол, реальному Союзу Беларуси и России 20 лет, а символическому – 780.
«Мы один народ и всегда были одни народом, и естественно уважаем культуру России», – сказала посетитель выставки.
Витебск в эти дни похож на бурлящий мультикультурный котел. Так оно и есть. Москвичи предлагают корейские пирожки. Рядом ребята из Калининграда прямо на улице готовят балтийскую корюшку и не только. Вобщем довольны все.
«Готовим на голландском гриле. Это европейская концепция здорового питания на улице», – отметил продавец Егор Чугунов.
«Мы из Мурманска, приехали посмотреть фестиваль. Настроение хорошее», – сказал турист Александр Ковалев.
«У вас очень красиво в городе. Я приехала из Орши, но мне здесь больше нравится», – поделилась школьница Виктория.
Жеребьевка участников конкурса исполнителей эстрадной песни – центральное событие «Славянского базара». Вечером на сцене амфитеатра начнется концерт «Песнярам – 50». Это символично, ведь основатель легендарного ансамбля Владимир Мулявин – россиянин, который проставил белорусскую песню на весь мир.
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Витебск – мультикультурный котел: День Союзного государства на «Славянском базаре» приготовил сюрпризы
На фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске отметили День Союзного государства России и Беларуси.
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