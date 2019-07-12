ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витебск – мультикультурный котел: День Союзного государства на «Славянском базаре» приготовил сюрпризы

13.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске отметили День Союзного государства России и Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

На сцене Летнего амфитеатра – сольный концерт Валерия Леонтьева. Так «одинокий бродяга любви Казанова» справляет свой 70-летний юбилей. Зал – под завязку. Зрители подпевают и аплодируют. 

В День Союзного государства гости из России на один день привезли в Витебск реплику большой императорской короны из белого золота, усыпанную тысячами бриллиантов. А еще открыли экспозицию, посвященную венчанию князя Александра Невского и витебской княжны Александры Брячиславовны. На мероприятии шутили: мол, реальному Союзу Беларуси и России 20 лет, а символическому – 780.

«Мы один народ и всегда были одни народом, и естественно уважаем культуру России», – сказала посетитель выставки.

Витебск в эти дни похож на бурлящий мультикультурный котел. Так оно и есть. Москвичи предлагают корейские пирожки. Рядом ребята из Калининграда прямо на улице готовят балтийскую корюшку и не только. Вобщем довольны все. 

«Готовим на голландском гриле. Это европейская концепция здорового питания на улице», – отметил продавец Егор Чугунов.

«Мы из Мурманска, приехали посмотреть фестиваль. Настроение хорошее», – сказал турист Александр Ковалев. 

«У вас очень красиво в городе. Я приехала из Орши, но мне здесь больше нравится», – поделилась школьница Виктория.

Жеребьевка участников конкурса исполнителей эстрадной песни – центральное событие «Славянского базара». Вечером на сцене амфитеатра начнется концерт «Песнярам – 50». Это символично, ведь основатель легендарного ансамбля Владимир Мулявин – россиянин, который проставил белорусскую песню на весь мир.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске отметили День Союзного государства России и Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Наверное, самый смешной гол в этом сезоне чемпионата Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика