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Наверное, самый смешной гол в этом сезоне чемпионата Беларуси

13.07.2019 06:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу Могилеве на стадионе «Спартак» местная команда «Дняпро-МЧЗ» принимала вчера «РЦОР-БГУ» и проиграла по итогам встречи 3:4. Один из голов в створ хозяев был забит достаточно курьезно.

На 69-й минуте защитник Егор Хвалько отдал пас голкиперу, но тот промахнулся, и мяч закатился в ворота. После этого счет стал 3:3, а затем гости оформили победу.

Напомним, что «Дняпро-МЧЗ» после 15 игр в чемпионате набрали всего 10 очков и находятся в одном месте от зоны вылета.
 
Теги: Могилев
 
 
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Главный герой - вратарь «Дняпро» Артем Сороко.
 
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