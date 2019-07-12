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Наверное, самый смешной гол в этом сезоне чемпионата Беларуси
Источник материала: Tut.by
В 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу Могилеве на стадионе «Спартак» местная команда «Дняпро-МЧЗ»
На 69-й минуте защитник Егор Хвалько отдал пас голкиперу, но тот промахнулся, и мяч закатился в ворота. После этого счет стал 3:3, а затем гости оформили победу.Напомним, что «Дняпро-МЧЗ» после 15 игр в чемпионате набрали всего 10 очков и находятся в одном месте от зоны вылета.
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Главный герой - вратарь «Дняпро» Артем Сороко.
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