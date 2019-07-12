Источник материала: Tut.by

В 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу Могилеве на стадионе «Спартак» местная команда «Дняпро-МЧЗ» принимала вчера «РЦОР-БГУ» и проиграла по итогам встречи 3:4. Один из голов в створ хозяев был забит достаточно курьезно.

На 69-й минуте защитник Егор Хвалько отдал пас голкиперу, но тот промахнулся, и мяч закатился в ворота. После этого счет стал 3:3, а затем гости оформили победу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наверное, самый смешной гол в этом сезоне чемпионата Беларуси Главный герой - вратарь «Дняпро» Артем Сороко.

Напомним, что «Дняпро-МЧЗ» после 15 игр в чемпионате набрали всего 10 очков и находятся в одном месте от зоны вылета.