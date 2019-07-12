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Участники «Славянского базара» готовятся к первому конкурсному дню
13.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске продолжается 28-ый Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Сегодня там отмечают День Союзного государства Беларуси и России. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Сегодня днем проходили репетиции. Наследие Мулявина настолько мощное, что на одной сцене встретятся как молодые участники ансамбля, так и те, кто стоял у истоков – это Анатолий Кашепаров и Леонид Борткевич.
«Я тогда еще был архитектором. Меня Мулявин пригласил. И после первой встречи с ним он написал «Александрину». И через несколько дней я уже пел «Александрину» в колонном зале Дома Союзов», – рассказал Леонид Борткевич.
Вечером завершилась жеребьевка конкурса молодых исполнителей. Это центральное мероприятие «Славянского базара». В этот раз за Гран-при поборются 16 певцов, в том числе из Китая, Швейцарии, Мальты. Так получилось, что на сцену первым выступит белорусский исполнитель, 20-тилетний Ваня Здонюк. А россиянин Иван Дятлов выступит девятым.
«Настрой у меня боевой. Я приехал, чтобы побеждать, завоевывать и искать своего зрителя», – говорит Здонюк.
«Мы очень долго готовились с моими руководителями и сделали из песен что-то новое и необычное, отточили каждую деталь. Думаю, из этого создалась уверенность в том, что все будет хорошо», – подчеркнул Дятлов.
Завтра у участников музыкального состязания первый конкурсный день. На сцене каждый участник музыкального состязания независимо от страны, которую он представляет, исполнит славянский хит в сопровождении Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга.
Добавим, в этом году председателем жюри Международного конкурса молодых исполнителей в Витебске стала народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители.
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В этот раз за Гран-при поборются 16 певцов, в том числе из Китая, Швейцарии, Мальты.
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