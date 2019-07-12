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Александр Жулин о белорусском фигурном катании: Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, это будет огромная помощь

13.07.2019 02:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезонная пора отпусков в самом разгаре, однако фигуристам уже не до отдыха. Наша танцевальная пара ˗ Анна Кубликова и Юрий Гулицкий ˗ в поте лица готовятся к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Жулин о белорусском фигурном катании: Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, это будет огромная помощь

Но под пристальным взглядом именитого российского тренера Александра Жулина не только эти ребята. Впрочем, обо всех подробностях тренировки расскажет наш корреспондент Наталья Федорцова.

Александр Жулин о белорусском фигурном катании: Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, это будет огромная помощь

В «Раубичи» Александр Жулин привез всю свою команду. Причем работает российский специалист в тандеме с белорусскими тренерами. Год назад наставник не столько присмотрел, сколько создал пару Кубликова/Гулицкий.

Александр Жулин о белорусском фигурном катании: Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, это будет огромная помощь

Александр Жулин, призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России по фигурному катанию на коньках:
Они симпатичные, молодые, очень хотят работать. Если они попадут в финал на произвольный танец на чемпионате мира, было бы здорово.

Александр Жулин о белорусском фигурном катании: Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, это будет огромная помощь

В 2019 году ребята хорошо проявили себя на чемпионате Европы в Минске и опробовали свои силы на мировом форуме в Японии. Предсезонку ребята начали на родном льду (правда сегодня наш Юрий работал один, Анна немного приболела). Но среди нескольких пар Гулицкий себя одиноким не чувствовал. Все мысли фигуриста занимает новый сезон.

Юрий Гулицкий: «Программа у нас насыщенная»

Также сегодня среди подопечных Александра Жулина на льду была еще одна белорусская пара – Эмилия Колеганова и Владислав Полховский.

Александр Жулин о белорусском фигурном катании: Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, это будет огромная помощь

Дуэт только вышел из юниорского возраста и пока с командой именитого тренера работает на птичьих правах. Но специалист не исключает, что и в этих ребятах есть перспектива.

Александр Жулин о подготовке белорусских фигуристов в Раубичах: Здесь комфортные условия, нам очень нравится

Однако о белорусском фигурном катании как о таковом говорить пока не приходится. Впереди еще много работы.

Александр Жулин о белорусском фигурном катании: Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, это будет огромная помощь

Александр Жулин:
Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами и заинтересуете серьезных тренеров, может быть, из России – я имею ввиду из Москвы или из Питера – я думаю, это будет огромная помощь через лет 10.

Александр Жулин о белорусском фигурном катании: Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, это будет огромная помощь

А вот российское фигурное катание шумит на всю планету вот уже не один десяток лет. Перечислять значимые имена в этом виде спорта можно очень долго. Лидерская пара в команде Жулина – Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Самое главное достижение минувшего сезона – серебро чемпионата мира. В этом году дуэт решил замахнуться на большее.

Александр Жулин о белорусском фигурном катании: Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, это будет огромная помощь

Виктория Синицина, серебряная призерка чемпионата мира по фигурному катанию на коньках:
У нас новый обязательный танец, у нас новые программы, новые эмоции, новые какие-то постановки. Мы хотим как-то себя показать с другой стороны.

Александр Жулин о белорусском фигурном катании: Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, это будет огромная помощь

Тренировочный кэмп в «Раубичах» продлится до начала августа. Первым стартом для нашей пары станет гран-при, которое стартует в сентябре. Как ребята проявят себя в новом сезоне – увидим вместе.

Александр Жулин о белорусском фигурном катании: Если вы решите вопрос с тренерскими кадрами, это будет огромная помощь

Люди в материале: Александр Жулин, Виктория Синицина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сезонная пора отпусков в самом разгаре, однако фигуристам уже не до отдыха. Наша танцевальная пара ˗ Анна Кубликова и Юрий Гулицкий ˗ в поте лица...
 
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