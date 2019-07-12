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«Гордимся, что делаем это». В могилёвском колледже с нуля восстанавливают боевую «Катюшу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Легендарная боевая «Катюша» пополнит военно-историческую экспозицию под открытым небом в Могилевском агролесотехническом колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Воссоздают машину практически с нуля. На поиски чертежей и материалов ушло почти два года. Сейчас каждая творческая группа работает над отдельным участком. Воссоздать прототип боевой машины – задача не из легких. Но планы у преподавателей амбициозные: не хватать будет разве что боевых ракет.
Георгий Малиновский, директор Могилевского агролесотехнического колледжа:
Андрей Андросов, мастер производственного обучения Могилевского агролесотехнического колледжа:
На территории колледжа пять лет назад восстановили немецкий дот, боевые укрепления, отреставрировали военную технику.
А недавно на берегу Днепра забетонировали 19 площадок, которые в колледже планируют заполнить боевой техникой к 75-й годовщине Победы.
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Новости Беларуси. Легендарная боевая «Катюша» пополнит военно-историческую экспозицию под открытым небом в Могилевском агролесотехническом колледже, сообщили в...
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