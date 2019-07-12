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«Это отдых своеобразный»: в Беларуси разгар сезона сбора голубики

13.07.2019 00:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезон сбора голубики в самом разгаре. Ягоду выращивают в промышленных масштабах, и нынешний урожай обещает быть выше прошлогоднего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это отдых своеобразный»: в Беларуси разгар сезона сбора голубики

Только в Березовском районе рассчитывают собрать 70 тонн. На рынке голубика – одна из самых дорогих ягод, так что бизнес получается прибыльный.

«Это отдых своеобразный»: в Беларуси разгар сезона сбора голубики

«С одного поля ягоды» – видеоматериал корреспондента Петра Бутрима.

«Это отдых своеобразный»: в Беларуси разгар сезона сбора голубики

Люди в материале: Пётр Бутрим
 
 
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Новости Беларуси. Сезон сбора голубики в самом разгаре. Ягоду выращивают в промышленных масштабах, и нынешний урожай обещает быть выше прошлогоднего, сообщили в...
 
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