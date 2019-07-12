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Витеблян и гостей «Славянского базара» приглашают на большую зарядку под открытым небом
Источник материала: Tut.by
На «Славянском базаре в Витебске» пройдет большая зарядка. Всех желающих зарядиться с самого утра позитивом и бодростью в хорошей компании приглашают 14 июля на площадь Победы.
— Хочу пригласить всех 14 июля в 8.30 на площадь Победы. Здесь в формате опен-эйр пройдет большая зарядка. Давайте вместе покажем всем, что значит здоровый образ жизни, — приглашает всех на спортивную акцию директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий.
Зарядка пройдет перед началом нового фестивального проекта — международного танцевального конкурса Dream Dance Fest. Он соберет более тысячи человек из семи стран. Конкурс начнется с разминки, и к ней может присоединиться любой желающий.
Зарядку проведут педагог Светлана Стаценко, певица Zena и блогер Илона Комоско.
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«Давайте вместе покажем всем, что значит здоровый образ жизни», - приглашает всех на спортивную акцию директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий.
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