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Витеблян и гостей «Славянского базара» приглашают на большую зарядку под открытым небом

13.07.2019 07:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Славянском базаре в Витебске» пройдет большая зарядка. Всех желающих зарядиться с самого утра позитивом и бодростью в хорошей компании приглашают 14 июля на площадь Победы.

— Хочу пригласить всех 14 июля в 8.30 на площадь Победы. Здесь в формате опен-эйр пройдет большая зарядка. Давайте вместе покажем всем, что значит здоровый образ жизни, — приглашает всех на спортивную акцию директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий.

Зарядка пройдет перед началом нового фестивального проекта — международного танцевального конкурса Dream Dance Fest. Он соберет более тысячи человек из семи стран. Конкурс начнется с разминки, и к ней может присоединиться любой желающий.

Зарядку проведут педагог Светлана Стаценко, певица Zena и блогер Илона Комоско.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Давайте вместе покажем всем, что значит здоровый образ жизни», - приглашает всех на спортивную акцию директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий.
 
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