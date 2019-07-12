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К Европейским играм через улицу сделали переход, но потом путь преградили сеткой. Узнали зачем
Источник материала: Tut.by
На минской улице Чюрлениса к Европейским играм сделали пешеходный переход. Игры закончились, и вдоль дорожной разделительной полосы поставили сетку. Жители ближайших домов возмущены, ведь они два года просили, чтобы здесь можно было переходить дорогу. TUT.BY выяснил, почему появился забор.
На улице Чюрлениса (недалеко от домов под номерами 14 и 16) к Европейским играм сделали пешеходный переход и поставили знаки об этом. Но уже 10 июля вдоль разделительной полосы установили забор, знаки о переходе сняли. Жители ближайших домов возмущены.
— Мы просили сделать здесь переход примерно с 2017 года. Он очень нужен: чтобы перейти на другую сторону, приходится преодолевать большое расстояние. Нам приходили ответы от ГАИ, что все будет, — рассказал TUT.BY председатель товарищества собственников жилого дома № 22 по улице Чюрлениса Руслан Закалинский. — К Европейским играм переход и правда появился: ради него убирали зеленую зону, сделали площадки, похожие на автобусные остановки. И вот вдруг все перегородили забором.
«Средства на оборудование пешеходного перехода потрачены, но воспользоваться им нельзя», — подытожили местные жители в коллективном обращении в администрацию Московского района.
Ситуацию прояснили в организации «СМЭП Мингорисполкома», которая и устанавливала забор.
— Переход, оборудованный на время игр, был временным. Теперь установили ограждение, для безопасности, потому что переход еще не сделан как положено, — объяснил главный инженер организации Сергей Пятлин. — Как только работы закончатся, забор уберут.
Главный инженер «Гордорстроя» Василий Тибеж добавил:
— Все будет: и светофор, и павильоны для остановок общественного транспорта, и переход. Сейчас мы закупаем оборудование, к концу июля смонтируем все и установим.
В прошлом ноябре в организации «Столичный транспорт и связь» сообщали, что возле дома № 16 по Чюрлениса в 2019 году
О том, что на улице Чюрлениса может появиться ограждение, в ответах на обращения местных жителей в 2017 и 2018 годах писали из ОГАИ Московского РУВД. Была проблема с безопасностью пешеходов, перебегавших дорогу.
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TUT.BY выяснил, почему на улице Чюрлениса посреди пешеходного перехода появился забор.
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