К Европейским играм через улицу сделали переход, но потом путь преградили сеткой. Узнали зачем

Источник материала: Tut.by

На минской улице Чюрлениса к Европейским играм сделали пешеходный переход. Игры закончились, и вдоль дорожной разделительной полосы поставили сетку. Жители ближайших домов возмущены, ведь они два года просили, чтобы здесь можно было переходить дорогу. TUT.BY выяснил, почему появился забор.



Фото: Руслан Закалинский

На улице Чюрлениса (недалеко от домов под номерами 14 и 16) к Европейским играм сделали пешеходный переход и поставили знаки об этом. Но уже 10 июля вдоль разделительной полосы установили забор, знаки о переходе сняли. Жители ближайших домов возмущены.

— Мы просили сделать здесь переход примерно с 2017 года. Он очень нужен: чтобы перейти на другую сторону, приходится преодолевать большое расстояние. Нам приходили ответы от ГАИ, что все будет, — рассказал TUT.BY председатель товарищества собственников жилого дома № 22 по улице Чюрлениса Руслан Закалинский. — К Европейским играм переход и правда появился: ради него убирали зеленую зону, сделали площадки, похожие на автобусные остановки. И вот вдруг все перегородили забором.

«Средства на оборудование пешеходного перехода потрачены, но воспользоваться им нельзя», — подытожили местные жители в коллективном обращении в администрацию Московского района.

Ситуацию прояснили в организации «СМЭП Мингорисполкома», которая и устанавливала забор.

— Переход, оборудованный на время игр, был временным. Теперь установили ограждение, для безопасности, потому что переход еще не сделан как положено, — объяснил главный инженер организации Сергей Пятлин. — Как только работы закончатся, забор уберут.

Главный инженер «Гордорстроя» Василий Тибеж добавил:

— Все будет: и светофор, и павильоны для остановок общественного транспорта, и переход. Сейчас мы закупаем оборудование, к концу июля смонтируем все и установим.

В прошлом ноябре в организации «Столичный транспорт и связь» сообщали, что возле дома № 16 по Чюрлениса в 2019 году должна появиться новая остановка для автобусов, потому что расстояния до тех, что уже есть в округе, не соответствуют нормативам. Обещали транспортники и светофор.

О том, что на улице Чюрлениса может появиться ограждение, в ответах на обращения местных жителей в 2017 и 2018 годах писали из ОГАИ Московского РУВД. Была проблема с безопасностью пешеходов, перебегавших дорогу.



Фото: Руслан Закалинский